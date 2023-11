Lotto, la Dea bendata ci ha visto benissimo: 120mila euro dopo l’alluvione

Lotto, la Dea bendata questa volta ci ha visto benissimo. Ecco il colpo da 120mila euro che fa respirare una famiglia bisognosa

Si dice che la Dea è bendata, che quindi non guarda chi deve vincere, può succedere a tutti. Ma questa volta, e siamo contenti di dirlo, ci ha visto benissimo. Sì, perché ha fatto centrare un colpo da 120mila euro a chi ne aveva davvero bisogno.

A Santa Croce, nel cuore della Toscana ferita dall’alluvione delle scorse settimana, con una giocata di soli 3 euro un uomo che ha subito diversi danni appunto dal maltempo, sposato e con due figli a carico, ha centrato il colpo che è una vera e propria boccata d’ossigeno. Una storia raccontata da Il Tirreno che in questo caso non ti fa pensare “che fortuna” ma che ti fa dire “giusto così”. E in questa occasione la Dea bendata ci ha visto giusto, bellissimo così. Ma come ha fatto a vincere questa cifra così importante. Andiamo a spiegare bene quello che è successo.

Lotto, ecco come ha vinto 120mila euro

“Lo conosco bene ma non farò mai il suo nome. È una persona in gamba, che ne ha bisogno, come tutti coloro che lavorano e hanno una famiglia. Sono strafelice per lui, perché ha avuto una bella soddisfazione dopo tante difficoltà. E poi è stato molto generoso con me, regalandomi una parte della vincita” ha detto Ruby Sbraglia, titolare della ricevitoria dove è stata giocata la schedina.

I 120mila euro sono arrivati cn una straordinaria quaterna: 9, 20, 86, 90, selezionati in base a dei sogni recenti e altri eventi capitati nella vita. Un giocatore, spiega il giornale, non incallito, uno che gioca per divertirsi e per cercare ovviamente il colpo che cambia la vita. Un sogno praticamente, con soli 3 euro riuscire a farli diventare 120mila. E in un momento come questo vuole dire che il destino ha deciso in così, alleviare in qualche modo le sofferenze. Sì, siamo contenti anche noi onestamente di questa grossa e bella vincita.