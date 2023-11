Gratta e Vinci, altri 6 milioni di euro: c’è un nuovo milionario in città

Gratta e Vinci, altri 6milioni di euro nella stessa città. Che possiamo definire quella più fortunata del 2023. Ecco il colpo che cambia la vita

C’è un nuovo miliardario in città. Grazie al Gratta e Vinci. Sì, proprio così. E non sbagliamo quando diciamo in città, perché anche questa volta la vincita, quella record, quella che vale 6milioni di euro, è stata piazzata non a Torino ma in provincia di Torino. Sì, avete ragione, non è del tutto corretto quello che abbiamo scritto. Però ci stava come citazione. Dai…

Vabbè, torniamo alle cose serie. Se conoscete il Vinci in Grande, e se ci seguite sapete di cosa parliamo, conoscete anche la sua vincita massima: 6milioni di euro, appunto, quella più importante che si può pescare con un Gratta e Vinci che ha cambiato, letteralmente, il modo di leggere questo gioco. Parliamo infatti di un tagliando che ha un costo importante, 25euro, e che permette di vincere come minimo, se siete fortunati, 40euro. Il primo nella categoria che regala una vincita maggiore rispetto al costo investito. E che per la seconda volta nella propria storia ha regalato 6milioni di euro. A giugno era sempre stato centrato a Torino il grande colpo. Questa volta in un paesino della Provincia, ha spiegato today.it.

Gratta e Vinci, ecco il nuovo colpo grosso

“Il biglietto è stato acquistato presso la ricevitoria di Via Battitore 100 a Ciriè (Torino), comune di circa 20.000 abitanti. I primi 10 mesi del 2023 hanno regalato vincite milionarie a 60 persone in tutta Italia” si legge nell’annuncio della notizia. E il secondo dato è quello che anche noi un poco di giorni fa vi abbiamo riportato.

Torino quindi si conferma una città assai fortunata quest’anno: nei giorni scorsi sempre nel capoluogo piemontese sono stati vinti la bellezza di 2milioni di euro con un tagliando da 10euro. Insomma, si sfiorano i 10milioni, anzi si superano di sicuro, visti i tanti premi minori che ovviamente non fanno notizia e che sicuramente sono stati vinti in città. Insomma, se vivete in Piemonte oppure se vi trovate in questi giorni o anche nei prossimi nella città che possiamo tranquillamente definire della fortuna, un piccolo investimento se fossimo in voi in un Gratta e Vinci lo faremmo.