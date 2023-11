X Factor, Ambra e Morgan hanno fatto fuori Fedez

X Factor, stasera nuova puntata del Live dello show con super ospite Annalisa. Intanto Ambra ha fatto fuori tutti gli altri giudici

C’è una nuova puntata dei Live di X Factor questa sera. Una serata nella quale come super ospite ci sarà Annalisa. E c’è anche curiosità di capire come l’artista verrà accolta soprattutto da Morgan che l’ha criticata un paio di settimane fa per una sua hit estiva. Insomma, ci sarà una serata frizzantina.

Una puntata che a differenza di quanto succede di solito, vedrà una doppia eliminazione. E ovviamente sono diversi quelli che sentono da vicino la possibile eliminazione. Andando a vedere quelle che sono le quote che i bookmaker hanno piazzato appunto come vincenti, quelli che hanno meno opportunità di arrivare in fondo a questa manifestazione sono gli Stunt Pilots e Sara Sorrenti. I primi come vincenti sono dati a 50volte la posta, la seconda a 15, insieme a Settembre. Però difficilmente, la ragazza che suona con la console e che la scorsa settimana ha dimostrato anche di essere una buona cantante, verrà eliminata. In testa a questa speciale classifica, come favorita, comunque, c’è Angelica Bove, che è data a 2,15 volte la posta.

X Factor, Ambra strapazza gli altri

Alle sue spalle si piazza Maria Tomba, un vero personaggio, che sono gli esperti si gioca a 4,50 volte la posta. A seguire SickTeens a 5,50. Per a ruota, ovviamente. E tra i giudici chi è quello vincente? Anche in questo caso i bookmaker della Snai non sembrano avere praticamente dubbi.

Davanti a tutti c’è Ambra, a 1,85 volte la posta. A seguire Morgan a 3,25, poi Fedez a 3,75 e infine Dargen a 5. Insomma, sembra già essere tutto scritto, ma sappiamo benissimo che poi il pubblico riesce quasi sempre a tirare fuori la mossa che spiazza. Vedremo già questa sera chi avrà ragione, e soprattutto se i pronostici di queste ore verranno rispettati. Di certo non ci aspettiamo un’eliminazione che sarebbe sicuramente assai anticipata di quelli che in questa speciale classifica, che non ha nessun valore per il programma, di quelli che sono davanti a tutti.