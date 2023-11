Sinner-Rune, sfida tra titani e non solo: sullo sfondo il duello tra wag

Sinner-Rune, c’è grande attesa per il terzo match del girone verde. E anche sugli spalti ne accadranno di tutti i colori…

Si sono sfidati due volte. La prima a Sofia, nel 2022, la seconda a Montecarlo, nell’aprile scorso. In entrambi i casi, era stato il danese ad avere la meglio in tre set. Ma quello era un altro Jannik, non era certo lo stesso Sinner che martedì sera ha battuto il re del mondo dinanzi agli occhi estasiati di un Pala Alpitour gremito in ogni ordine di posto.

Il Masters 1000 che si gioca in primavera nel Principato di Monaco sembra temporalmente molto vicino, ma la verità è che il campione altoatesino è cambiato così tanto, da allora, da sembrare un altro giocatore. Adesso è un campione capace di sconfiggere anche i big del circuito, allora non lo era. Era sulla buona strada, ma doveva macinare ancora qualche chilometro, prima di arrivare al punto in cui si trova adesso. Ecco perché il risultato di Sinner-Rune, l’attesissimo duello del girone verde delle Finals, non è affatto scontato. È davvero difficile prevedere chi possa avere la meglio, perché entrambi sono in formissima e hanno abbondantemente dimostrato di essere capaci di tutto.

La sola variabile potenzialmente in grado di fare la differenza è da ricercarsi nel fatto che Holger, che ha vinto a tavolino la battaglia contro Stefanos Tsitsipas, arriverà all’appuntamento con Sinner un po’ più fresco. Lui non porta certo sulle spalle il peso e la stanchezza di una battaglia, durissima e pirotecnica, contro il numero 1 del mondo. Ma chissà, magari questo non avrà alcuna incidenza, alla fine.

