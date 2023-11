Siti scommesse oscurati: con queste sim non si potrà navigare

Siti scommesse oscurati: dal 21 novembre entra il blocco per alcuni contenuti. Con queste sim non si potrà navigare in nessun modo

Dal prossimo 21 novembre scatta il blocco di determinati contenuti delle Sim card che sono intestate ai minorenni. Lo stabiliscono le nuove regole dell’Autorità garante delle comunicazioni, secondo le quali su questi numeri sarà attivato il parental control automatico. Il tutto ovviamente per evitare l’accesso – ai minori di 18 anni – di entrare in siti per adulti oppure per le scommesse e il gioco d’azzardo.

Una delibera questa dello scorso 25 gennaio, nella quale l’Agcom obbliga tutti i gestori telefonici a fornire questo strumento del parental control che tra pochi giorni quindi entrerà in vigore in maniera effettiva. “Il parental control interverrà soltanto nella navigazione da browser – si lege sul sito quifinanza – e non invece se la navigazione avviene sulle piattaforme social. Dunque, se effettuassero l’accesso a Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e altre, i minori potrebbero comunque vedere contenuti bloccati dalle nuove regole Agcom”.

Siti scommesse oscurati, ecco le categorie vietate

Sono otto le categorie di siti che saranno oscurate automaticamente se la stessa è intestata ad un minorenne. E andiamo a vedere nel dettaglio, così come da delibera, quali sono.