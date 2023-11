I pronostici di domenica 12 novembre: in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e altri campionati minori.

La domenica che precede la nuova sosta per le nazionali è ricca di partite ad alta tensione. In particolare ci sono due derby sulla carta molto equilibrati che promettono scintille e in cui i cartellini gialli potrebbero fioccare: Lazio-Roma in Serie A e Siviglia-Betis nella Liga. Non è da escludere almeno un’espulsione in tutte e due le partite.

Per chi cerca spettacolo e gol il consiglio è di guardare però al big match di Premier League tra Chelsea e Manchester City, in cui i campioni in carica di Guardiola partono favoriti per i tre punti.

Pronostici altre partite

Restando in tema di gol, occhio anche a Bayer Leverkusen-Union Berlino e Lipsia-Friburgo in Bundesliga, mentre Lens-Marsiglia di Ligue 1 promette almeno una rete per squadra.

Negli altri due posticipi serali non dovrebbero fallire l’appuntamento con i tre punti l’Inter contro il Frosinone e l’Atletico Madrid contro il deludente Villarreal.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Napoli segna tra due e quattro gol complessivi in Napoli-Empoli, Serie A, ore 12:30

Vincenti

• Barcellona (in Barcellona-Alavés, Liga, ore 16:15)

• Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-Union Berlino, Bundesliga, ore 15:30)

• Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Villarreal, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Almere City-Ajax, Eredivisie, ore 14:30

• Liverpool-Brentford, Premier League, ore 15:00

• Lipsia-Friburgo, Bundesliga, ore 19:30

• Inter-Frosinone, Serie A, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Feyenoord-AZ Alkmaar, Eredivisie, ore 16:45

• Werder Brema-Eintracht Francoforte, Bundesliga, ore 17:30

• Chelsea-Manchester City, Premier League, ore 17:30

• Lens-Marsiglia, Ligue 1, ore 21:00

Il “clamoroso”

Espulsione sì (in Lazio-Roma, Serie A, ore 18:00)