Juventus-Cagliari, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Juventus-Cagliari è una partita valida per la dodicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

È bastata un’azione ben orchestrata, a Firenze, per perforare la difesa della Viola e portarsi altri tre punti a casa. Domenica scorsa, nel capoluogo toscano, è andata in scena l’apoteosi del cosiddetto “corto muso”, il cui copyright appartiene a Massimiliano Allegri.

Una Juventus come al solito sparagnina, dopo aver trovato il gol del vantaggio con Miretti, si è rintanata nella propria area di rigore, preoccupandosi esclusivamente di difendere il risultato e resistendo egregiamente all’assedio della squadra di Vincenzo Italiano. Atteggiamento da “provinciale”? Può darsi, ma intanto è arrivata la quarta vittoria di fila, la quinta nelle ultime sei partite, per una Juve che dopo 11 giornate si ritrova a soli due punti dall’Inter capolista, in attesa del big match coi nerazzurri in programma tra due settimane, subito dopo l’imminente sosta per le nazionali. La difesa della Vecchia Signora è diventata un vero e proprio bunker: non subisce gol dallo scorso 26 settembre, da quella che è finora l’unica sconfitta stagionale (contro il Sassuolo), ed ha già collazionati ben otto clean sheet. Ora, per restare ancorata agli uomini di Simone Inzaghi e continuare a coltivare ambizioni di sorpasso, la Juventus non potrà commettere passi falsi con il Cagliari nel secondo dei tre anticipi del sabato. I sardi fanno sicuramente più paura di qualche settimana fa dopo il doppio successo con Frosinone e Genoa che ha consentito alla squadra di Claudio Ranieri di uscire dalla zona rossa e ritrovare fiducia nei propri mezzi.

Juventus-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

Pesante per la Juve l’assenza di Rabiot a centrocampo, reparto già falcidiato da infortuni e da sospensioni. Il francese non ci sarà per via del giallo rimediato a Firenze, che ha fatto scattare la squalifica. Allegri potrebbe adattare Cambiaso nel ruolo di mezz’ala, preferendo Iling-Junior a Kostic sulla fascia sinistra. In difesa si candida per una maglia da titolare il giovane olandese Huijsen. Davanti è ballottaggio tra Chiesa e Vlahovic.

Dall’altro lato, Ranieri deve fare a meno di Nandez, Capradossi e Di Pardo. In attacco sono in quattro a contendersi due maglie: Luvumbo e Petagna verosimilmente la spunteranno su Oristanio e Pavoletti.

Come vedere Juventus-Cagliari in diretta tv e in streaming

La sfida tra Juventus e Cagliari, in programma sabato alle 18:00 all’Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Juventus ha sempre battuto il Cagliari negli ultimi sei confronti casalinghi con i sardi, di ritorno all’Allianz Stadium dopo quasi due anni. La squadra di Ranieri, dopo un inizio disastroso, ha totalizzato sette punti nelle ultime tre giornate, ritrovando soprattutto i gol (sette gli “over” consecutivi). La striscia positiva dovrebbe interrompersi contro i bianconeri, solidissimi ed al tempo stesso efficaci, nonostante le numerose assenze. Juve favorita in una gara in cui le reti complessive, stavolta, potrebbero essere almeno due.

Le probabili formazioni di Juventus-Cagliari

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Huijsen, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti, Locatelli, Cambiaso, Iling-Junior; Kean, Vlahovic.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto; Viola; Petagna, Luvumbo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0