Friburgo-TSC, Europa League: tv, probabili formazioni, pronostici

Friburgo-TSC è una partita valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Il Friburgo sogna l’allungo in un girone molto equilibrato che al momento vede tre squadre in lotta per i primi due posti. I tedeschi hanno gli stessi punti (6) del ben più quotato West Ham, con cui al giro di boa della fase a gruppi condividono la prima piazza.

Entrambe, però, devono guardarsi le spalle da una possibile rimonta dell’Olympiacos, fermo a quota 4. Già quasi fuori dai giochi la matricola Backa Topola – meglio noto con l’acronimo TSC – qualificatosi ad una manifestazione continentale per la seconda volta in oltre 100 anni di storia. I serbi di punti ne hanno conquistato solamente uno ma alla luce delle differenze, nettissime, rispetto alle altre squadre sorteggiate in questo raggruppamento non potevano chiedere di più. Il pareggio con l’Olympiacos (2-2) equivale ad un piccolo successo, così come il fatto di aver segnato sempre almeno un gol, anche nelle sconfitte con West Ham e Friburgo, in cui gli uomini di Zarko Lazetic hanno incassato sei reti complessive. Del resto parliamo di una squadra che nel massimo campionato serbo sta provando, a fatica, a tenere il passo delle irraggiungibili Partizan e Stella Rossa.

Dopo tre pareggi di fila domenica scorsa il Backa Topola si è imposto 2-0 sul Cukaricki, che qualche ora prima affronterà la Fiorentina in Conference League.

Grifo e compagni invece vengono dal rocambolesco 3-3 con il Borussia Monchengladbach, riacciuffato in pieno recupero proprio grazie ad un calcio di rigore trasformato dal trequartista di origini italiane. Un mezzo passo falso che impedisce al Friburgo di avvicinarsi alla zona Europa, per adesso distante quattro lunghezze.

Come vedere Friburgo-TSC in diretta tv e in streaming

Friburgo-TSC è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà all’Europa-Park-Stadion di Friburgo in Brisgovia, in Germania. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol Europa su Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Friburgo-TSC anche su DAZN. La nota piattaforma da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Il Friburgo ha bisogno di tornare a vincere dopo una serie di risultati deludenti, compresa l’eliminazione dalla Coppa di Germania per mezzo di una formazione che milita nel campionato cadetto. I serbi già due settimane fa hanno dimostrati di essere un avversario abbordabile e non è da escludere che il tecnico Streich possa decidere di far rifiatare qualche titolarissimo (Grifo?). Le reti complessive saranno con ogni probabilità almeno tre.

Le probabili formazioni di Friburgo-TSC

FRIBURGO (3-4-3): Atubolu; Ginter, Lienhart, Gulde; Doan, Eggestein, Hofler, Weisshaupt; Rohl, Holer, Gregoritsch.

TSC (5-4-1): Ilic; Cvetkovic, Stojic, Djordjevic, Calusic, Petrovic; Radin, Djakovac, Vulic, Cirkovic; Milovanovic

POSSIBILE RISULTATO: 3-1