Cukaricki-Fiorentina è una partita valida per la quarta giornata della fase a gironi di Conference League e si gioca giovedì alle 18:45: tv, pronostici.

Il primo squillo della Fiorentina di Vincenzo Italiano nella fase a gironi nella Conference League ’23-’24 è arrivato due settimane fa contro il modesto Cukaricki. Quasi una sgambata per i viola, che hanno rifilato ben sei gol ai serbi ottenendo una delle vittorie più larghe di sempre sui palcoscenici continentali.

Successo di fondamentale importanza perché ha permesso ai gigliati di recuperare terreno nei confronti di Genk e Ferencvaros, due squadre con cui la Fiorentina non è andata oltre un pareggio – con entrambe ha impattato 2-2 – e che ha raggiunto a quota 5 punti in classifica (in questo momento la Viola è davanti grazie alla migliore differenza reti). La gara del “Franchi” verrà ricordata anche per i primi gol italiani dell’argentino Beltran, l’acquisto più oneroso dell’ultimo mercato, che si è sbloccato con una doppietta. Segnare più gol possibili, come ha ammesso a fine match lo stesso tecnico, era tra gli obiettivi fissato prima della partita: la graduatoria del gruppo F, infatti, al momento vede tre squadre con gli stessi punti e la differenza reti alla fine dei giochi potrebbe essere determinante.

Fiorentina che in Serbia proverà a riscattare l’ennesima delusione rimediata in campionato: la Viola non ha più vinto dopo l’impresa di Napoli e con la Juventus è arrivata la terza sconfitta consecutiva dopo quelle con Empoli e Lazio.

Con i bianconeri la squadra di Italiano ha dominato il gioco ma si è ridotta ad un possesso palla sterile ed è andata a sbattere contro la rocciosa difesa bianconera, prendendo gol praticamente sull’unica azione della Juve. Continua a preoccupare un attacco che è rimasto a secco per la terza gara di fila: contro avversari che si chiudono ormai è risaputo che la Fiorentina va in difficoltà. Contro il Cukaricki al centro dell’attacco ci sarà Nzola, al posto di un Beltran non al meglio che l’allenatore ha deciso di lasciare a Firenze.

Come vedere Cukaricki-Fiorentina in diretta tv e in streaming

Cukaricki-Fiorentina è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà allo Stadion Dubocica di Leskovac, in Serbia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Max (canale 205) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile assistere al match tra Fiorentina e Cukaricki anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Il Cukaricki è ancora inchiodato sul fondo della classifica a quota zero punti e non vince da ben sei partite. La vittoria della Viola in Serbia non sembra essere in discussione, il divario è enorme, anche se stavolta potremmo non assistere a punteggi tennistici. Immaginiamo, in ogni caso, una gara da almeno tre gol complessivi, con la squadra di Italiano che verosimilmente chiuderà in vantaggio entrambi i tempi di gioco.

Le probabili formazioni di Cukaricki-Fiorentina

CUKARICKI (4-3-3): Belic; Rogan, Serafimovic, Vranjes, Tosic; Sissoko, Docic, Stankovic; Ivanovic, Adetunji, Nikcevic.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Maxime Lopez; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Nzola.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3