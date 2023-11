Formazioni ufficiali Milan-Psg: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Milan-Psg, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma a San Siro. Le ultime dritte.

Tutto pronto per il fischio d’inizio della gara di San Siro tra il Milan e il Psg. Si tratta di un appuntamento molto importante soprattutto per i rossoneri, attesi da un vero e proprio dentro o fuori.

Nel caso in cui i rossoneri non dovessero riuscire a fare punti con i parigini, infatti, le chances qualificazione si ridurrebbero in maniera drastica. Pioli potrà contare sull’undici che in questo scorcio di stagione sta offrendo maggiori garanzie. Ritornano titolari Loftus-Cheek e Pulisic, mentre al centro dell’attacco agirà Giroud.

MILAN (4-3-3): Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez, Loftus-Cheek, Reijnders, Musah, Pulisic, Giroud, Leao.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Škriniar, L. Hernández; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé.

Milan-Psg, il pronostico marcatori

Olivier Giroud. L’attaccante francese non segna in Champions League con la maglia del Milan dalla trasferta di Napoli dell’anno scorso. Anche contro l‘Udinese, il francese è stato uno dei pochi a provare a trovare la via del gol. Difficilmente questo genere di partite non vedono protagonista il bomber rossonero, che avrà il compito di sorreggere l’attacco non solo da un punto di vista tecnico, ma anche sul piano dell’atteggiamento. Il Milan non può non avere un approccio veemente alla sfida. Anche all’andata, almeno nella prima ora di gioco, i parigini non sono parsi imperforabili. La sensazione è che Giroud possa riuscire a trovare la via del gol almeno una volta.

Milan-Psg, probabili ammoniti e tiratori

La posta in gioco è altissima e, in questo genere di partite, sono i calciatori di temperamento a fare la differenza. Il ritorno da titolare di Theo Hernandez è un’ottima notizia per Pioli, con il francese che dovrebbe riuscire a scagliare almeno un tiro nello specchio di porta avversario. Anche Loftus Cheek dovrebbe rendersi pericoloso con almeno un tiro in porta: le incursioni dell’inglese offrono spesso una soluzione tattica importante. Sull’altro versante, occhio ad Hakimi e Dembelé tiratori: il Psg sfrutta moltissimo il gioco sulle corsie esterne per creare superiorità numerica. A tal proposito, Calabria e Theo potrebbero finire sul taccuino del direttore di gara, così come Skriniar e Vitinha: si attende una gara piuttosto nervosa, e il centrocampo e le difese avversarie saranno attese da un vero e proprio tour de force.