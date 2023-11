Monaco-Brest, Ligue 1: diretta tv, formazioni, pronostici

Monaco-Brest è una partita dell’undicesima giornata della Ligue 1 e si gioca domenica alle 17:05: tv, probabili formazioni, pronostici

L’ex capolista Monaco chiamata al riscatto contro un Brest in zona Europa che, però, non attraversa un ottimo momento di forma. E i monegaschi sentono l’odore del grande colpo per rimanere in alto e riavvicinare il Psg che ha vinto la sua partita e che vorrebbe rimanere davanti a tutti, anche se ci sono da fare i conti anche col Nizza.

I discorsi delle prime posizioni della Ligue 1 contano poco, al momento: quello che conta ovviamente è il match che vede protagonista la squadra di Hutter contro una di quelle che hanno fatto benissimo in questo avvio. Sì, il Brest è quasi la rivelazione del campionato ma nelle ultime cinque ha vinto solamente una volta e soprattutto le ultime due le ha perse. Forse nemmeno meritatamente, ma di punti nemmeno l’ombra. Ecco perché il Monaco è favorito, potrebbe sfruttare il momento di appannamento degli ospiti conquistando un’affermazione che avrebbe un grande valore in classifica e non solo: anche sotto l’aspetto morale, vincere dopo la sconfitta contro il Lille, darebbe una spinta fondamentale per proseguire la propria stagione. Non ci sono dubbi di formazione per i padroni di casa, che hanno recuperato a pieno Balogun che aveva qualche acciacco e che lo manderanno in campo dal primo minuto. Il migliore, il centravanti, messo nel mirino anche dei top club europei lo scorso anno che non dovrebbe nemmeno rimanere così tanto tempo nel Principato.

Come vedere Monaco-Brest in diretta tv e in streaming

Monaco-Brest è in programma domenica alle 17:05. Il match valido per la sesta giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Vittoria e riscatto: obiettivo ben chiaro nella testa del Monaco che contro il Brest non dovrebbe mancare la vittoria. Una sfida indirizzata, una di quelle che possono decisamente indirizzare anche la stagione. Tre punti fondamentali che dovrebbero arrivare anche perché il Brest non sta attraversando chissà quale momento di forma.

Le probabili formazioni di Monaco-Brest

MONACO (4-4-2): Kohn; Diatta, Singo, Matsima, Jakobs; Minamino, Camara, Fofana, Golovin; Balogun, Ben Yedder.

BREST (4-3-3): Bizot; Lala, Chardonnet, Brassier, Locko; Camara, Lees-Melou, Magnetti; Del Castillo, Mounie, Le Douaron.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0