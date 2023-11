Lione-Metz, Ligue 1: diretta tv, formazioni, pronostici

Lione-Metz è una partita dell’undicesima giornata della Ligue 1 e si gioca domenica alle 13:00: tv, probabili formazioni, pronostici

“Potevo essere qui a non raccontarlo”. Dopo i fatti di Marsiglia Fabio Grosso ha parlato così in conferenza stampa. Cappellino calato sul viso, occhio nero, e 12 punti di sutura per ricucire la ferita sopra il sopracciglio sinistro dopo il vetro spaccato dalle pietre che hanno fatto saltare il match contro il Marsiglia. Paura alle spalle, ma le polemiche ci sono ancora state sulla questione sicurezza.

Torna a giocare il Lione, ultimo in classifica, dopo i fatti poco fuori dal Velodrome che ha fatto saltare il derby contro Gattuso. E lo fa ospitando il Metz in una gara che non ha un altro risultato pronosticabile se non quello di una vittoria per i padroni di casa. Direte voi, come mai siamo così sicuri? Ve lo spieghiamo. I fatti successi hanno unito ancora di più un gruppo che deve per forza di cose risollevarsi. Non solo lo ha spiegato grosso, ma anche Lopes che insieme al tecnico è intervenuto in conferenza stampa. Il Lione, inoltre, non ha evidentemente una rosa da ultimo posto in classifica. E quindi unendo tutti i puntini possiamo tranquillamente affermare che è arrivato il momento per i francesi di cambiare rotta, dando un senso diverso al proprio campionato, e iniziare a vincere le partite. Un’occasione importante, in casa, che può iniziare a cambiare la stagione del Lione.

Come vedere Lione-Metz in diretta tv e in streaming

Lione-Metz è in programma domenica alle 13:00. Il match valido per la sesta giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Lione vittorioso, senza proprio il minimo dubbio. Troppo forte la voglia di tornare in campo dopo la grande paura, troppo importanti i tre punti per una squadra che ha bisogno di un’affermazione per cercare di lasciare l’ultimo posto in classifica. Sì, Grosso è pronto a rimettersi in carreggiata. Il Metz potrà farci davvero ben poco.

Le probabili formazioni di Lione-Metz

LIONE (4-3-3): Lopes; Mata, Diomande, Lovren, Tagliafico; Caqueret, Akouokou, Diawara; Balde, Lacazette, Jeffinho.

METZ (4-2-3-1): Oukidja; Colin, Traore, Herelle, Udol; Camara, Nduquidi; Van Den Kerkhof, Asoro, Jallow; Tetteh.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1