Union Berlino-Eintracht Francoforte, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Union Berlino-Eintracht Francoforte è una partita della decima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

Undici sconfitte di fila. Un filotto terribile che non sembra avere la luce. Niente: l’Union Berlino dire che è in crisi è dire poco cerca un riscatto. Ma sembra impossibile che Bonucci e soci possano rialzarsi in questo momento contro l’Eintracht Francoforte.

C’è una regola però in questa sfida: un confronto che negli ultimi cinque incroci ha visto sempre vincere la formazione che giocava in casa. Sarà così anche stavolta? Onestamente lo dubitiamo. Certo, prima o poi l’Union dovrà cercare di venire fuori da questa situazione, ma come anticipato non sembra proprio essere questo il match dove i padroni di casa possono riuscire a vincere. Gli ospiti infatti hanno l’intenzione di rientrare in zona Europa – al momento sarebbero fuori – e per non allontanarsi troppo dal gruppo che guida sono quasi obbligati a vincere. Non c’è nessun problema di essere smentiti, inoltre, sottolineando il fatto che l’Eintracht abbia una rosa capace e pronta per riuscire a vincere questo match. Una rosa che può davvero vincere contro tutti in Germania (non contiamo il Bayern Monaco, che fa un altro sport) sia in casa che in trasferta. C’è da sottolineare poi che la pressione sull’Union è enorme. Giocare così non è mai semplice.

Come vedere Union Berlino-Eintracht Francoforte in diretta tv e streaming

Union Berlino-Eintracht Francoforte è in programma sabato alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Sicuramente entrambe le squadre troveranno la via della rete. E sicuramente il Francoforte parte favorito. Quindi continuiamo ad avere l’idea esposta prima. Certo, potrebbe anche finire in pareggio (fortunatamente il calcio non è una scienza esatta), ma ci vogliamo esporre: vittoria ospite, in una sfida che ovviamente regalerà pure tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Union Berlino-Eintracht Francoforte

UNION BERLINO (4-2-3-1): Ronnow; Trimmel, Knoche, Leite, Roussillon; Kral, Laidouni; Becker, Volland, Hollerbach; Behrens.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Koch, Pacho; Buta, Skhiri, Larsson, Max; Chaibi, Knauff; Marmoush.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2