Las Palmas-Atletico Madrid, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Las Palmas-Atletico Madrid è una partita della dodicesima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00 probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Tutto come previsto alla vigilia. O quasi, visto che l’Atletico Madrid il gol poi alla fine lo ha preso. Ma quello che contavano erano i tre punti, arrivati per la squadra di Simeone che ha vinto contro l’Alaves balzando nelle zone che realmente contano del campionato spagnolo. Anticipa al venerdì adesso la squadra del Cholo, anche perché la prossima settimana sarà di nuovo Champions League. E lo fa sul difficile campo del Las Palmas.

Quattordici punti già messi in cascina dai padroni di casa, capace nell’ultimo turno di andare a vincere sul campo dell’Almeria. Una vittoria – la terza nelle ultime cinque partite – che ha dato un senso diverso alla classifica. Ovvio, pensare che si possa fare risultato anche contro l’Atletico appare difficile, anche perché gli ospiti hanno una partita in meno e tre punti in meno dalla strana coppia di testa Real Madrid-Girona. Quindi i madrileni ipoteticamente possono essere lì, insieme alle altre. Le motivazioni per l’Atletico quindi sono abbastanza importanti e nel corso del match possono diventare decisive.

Tutto questo ci porta evidentemente a dire una cosa: una vittoria dei Colchoneros appare una cosa quasi scontata in questo momento. Una cosa che si potrebbe realizzare anche senza chissà quali problemi. Proprio così: ora come ora il netto divario delle due rose è reso ancora più ampio dalle motivazioni e dallo stato di forma.

Dove vedere Las Palmas-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

Las Palmas-Atletico Madrid è una gara valida per la dodicesima giornata della Liga ed è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

In questo caso non ci sentiamo di dire due, tre gol, o entrambe le squadre a segno. Ci sentiamo di spingerci solamente verso una cosa: la vittoria dell’Atletico Madrid dovrebbe arrivare senza particolari problemi.

Le probabili formazioni di Las Palmas-Atletico Madrid

LAS PALMAS (4-5-1): Alvaro; Alex Suarez, Coco, Marmol, Cardona; Marvin, Javier, Perrone, Kirian, El Haddadi; Marc Cardona.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Barrios, Riquelme; Griezmann, Morata.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2