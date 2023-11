Darmstadt-Bochum, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Darmstadt-Bochum è una partita della decima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

L’anticipo della decima giornata della Bundesliga mette di fronte due squadre che vivono un momento assai diverso. Partiamo ovviamente dai padroni di casa, protagonisti in negativo del turno dello scorso weekend.

Otto gol presi dal Bayern Monaco (in nove contro dieci) dopo un primo tempo finito zero a zero. Sì, tutto incredibile pure per la rete presa da Kane da metà campo. Un sabato nerissimo, uno di quelli che si deve per ovvi motivi mettere presto alle spalle. Il Darmstadt ovviamente non deve vincere questo tipo di partite per rimanere in Bundesliga, ma sotto il profilo mentale non si può permettere delle debacle del genere che minano tutte le certezze – poche – che fino al momento erano stati acquisite. Riuscirà la squadra a venire fuori immediatamente da questa situazione? Abbiamo degli importanti dubbi.

Il calendario, comunque, aiuta: adesso arriva il Bochum, indietro in classifica – sedicesimo e quindi ad oggi allo spareggio per non retrocedere – che nell’ultimo turno ha pareggiato 2-2 contro il Mainz. Un risultato comunque positivo che ha messo la parola fine alle due sconfitte di fila che erano arrivate prima di questo match. Diciamo che non è che le due squadre siano nel loro migliore momento, e probabilmente in campo si vedrà molta più paura che voglia di vincere. Quindi? Quindi il nostro pronostico sotto a questo articolo.

Come vedere Darmstadt-Bochum in diretta tv e streaming

Darmstadt-Bochum è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Un gol per squadra, almeno. Le difese sono allegre e regalano molto. E in attacco ci sono uomini che vuoi o non vuoi la porta la vedono e la centrano. Insomma, una gara con delle emozioni e che alla fine potrebbe regalare anche un pareggio. Sì, un punto farebbe felici quasi tutti. Muoverebbe la classifica e darebbe pure un poco di certezze, perse nelle ultime uscite.

Le probabili formazioni di Darmstadt-Bochum

DARMSTADT (3-4-1-2): Schuhen; Klarare, Isherwood, Zimmermann; Bader, Kempe, Schnellhardt, Nurberger; Mehlem; Pfeiffer, Skarke.

BOCHUM (3-3-3-1): Riemann; Ordets, Schlottenberg, Bernardo; Gamboa, Losilla, Stoger; Forster, Asano, Soares; Broshicnski.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1