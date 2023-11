I pronostici di giovedì 2 novembre: Coppa Italia, Eredivisie e non solo

I pronostici di giovedì 2 novembre: in campo Coppa Italia, Eredivisie e altre coppe nazionali in Olanda, Portogallo e in giro per il mondo.

Il terzo turno di Coppa Italia si chiude oggi con le ultime due partite: il Sassuolo – che potenzialmente ha una rosa in grado di arrivare fino in fondo e di giocarsela senza paura negli scontri diretti con le big – parte nettamente favorito contro lo Spezia, principale delusione di questo avvio di stagione in Serie B.

A seguire alle 21:00 sfida tra due squadre di Serie A: il Torino parte favorito sul Frosinone che a livello mentale potrebbe ancora accusare il colpo della clamorosa rimonta subita in campionato contro il Cagliari domenica scorsa.

Pronostici altre partite

In Eredivisie l’Ajax in zona retrocessione ha la possibilità di risollevarsi contro il Volendam. Restano in Olanda, nella coppa nazionale, promettono gol Cambuur-Maastricht e Nijmegen-Roda.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Sassuolo segna tra 2 e 4 gol in Sassuolo-Spezia, Coppa Italia, ore 18:00

Vincenti

• Sassuolo (in Sassuolo-Spezia, Coppa Italia, ore 18:00)

• Ajax (in Ajax-Volendam, Eredivisie, ore 20:00)

• Torino (in Torino-Frosinone, Coppa Italia, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Sassuolo-Spezia, Coppa Italia, ore 18:00

• Cambuur-MVV Maastricht, Coppa d’Olanda, ore 18:45

• Ajax-Volendam, Eredivisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• AL Duhail-Al-Rayyan, Qatar Stars League, ore 17:30

• NEC Nijmegen-Roda, Coppa d’Olanda, ore 21:00

• Torino-Frosinone, Coppa Italia, ore 21:00

Il “clamoroso”

Entrambe le squadre a segno nel secondo tempo (in Torino-Frosinone, Coppa Italia, ore 21:00)