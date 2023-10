Genoa-Reggiana è una partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 15:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Dopo la sfida nella sfida tra Inzaghi ed Pirlo, oggi rispettivamente al timone di Salernitana e Sampdoria, i sedicesimi di Coppa Italia mettono di fronte altri due campioni del mondo 2006, nonché compagni di squadra ai tempi del Milan che vinse tutto con Carlo Ancelotti. Stiamo parlando di Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, e di Alessandro Nesta, arruolato in estate dalla Reggiana, promossa dalla Serie C alla Serie B.

I rossoblù venerdì scorso sono tornati ad esultare, aggiudicandosi l’importantissimo scontro diretto con la Salernitana a Marassi. Decisivo, ancora una volta, l’islandese Gudmundsson: c’ha pensato lui, al quarto gol in Serie A, a piegare i campani, permettendo a Gilardino di portare a casa un successo che mancava da settembre. Marassi si conferma un luogo ostile per le squadre avversarie: dopo la sconfitta all’esordio con la Fiorentina, il Genoa si è arreso solo al Milan davanti al proprio pubblico, passato grazie ad un discusso gol di Pulisic nei minuti finali. Per il Grifone ora è tempo di concentrarsi sulla Coppa Italia: agli ottavi, in caso di vittoria con la Reggiana, si regalerebbero una stuzzicante sfida con la Lazio all’Olimpico. In piena estate la squadra di Gilardino ebbe bisogno di segnare quattro gol (4-3) per avere la meglio sul Modena.

Nei sedicesimi i rossoblù affronteranno un’altra emiliana, che milita sempre in cadetteria. I granata stanno attraversando un periodo positivo: da settembre in poi non hanno più perso una partita e nelle ultime due si sono imposti su Venezia (1-0) e Feralpisalò (0-3). Gli uomini di Nesta si erano già presi uno scalpo illustre nei trentaduesimi, andando a vincere in casa del Monza di Raffaele Palladino (1-2).

Come vedere Genoa-Reggiana in diretta tv e streaming

Genoa-Reggiana è in programma mercoledì alle 15:00 e si giocherà allo stadio “Ferraris” di Genova. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale numero 506 del digitale). Sarà possibile vedere Genoa-Reggiana anche attraverso la diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Il Genoa, nonostante il turnover che quasi certamente opererà Gilardino, resta favorito per il passaggio del turno. La Coppa Italia, tuttavia, è spesso foriera di sorprese: la Reggiana se la giocherà, in una partita che potrebbe essere più combattuta del previsto.

Le probabili formazioni di Genoa-Reggiana

GENOA (3-5-2): Leali; Dragusin, Vogliacco, Vasquez; Haps, Strootman, Badelj, Kutlu, Hefti; Puscas, Ekuban.

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Libutti, Rozzio, Marcandalli, Pajac; Portanova, Cigarini, Crnigoj; Girma, Antiste; Gondo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1