Serie C, i pronostici sulle partite del 30 ottobre

Serie C, in programma cinque posticipi: oltre alla sfida tra Benevento e Potenza si gioca anche nel girone B.

Sono cinque i posticipi dell’undicesima giornata di Serie C: 4 match nel girone B e solo uno nel girone C. Partiamo proprio da quest’ultimo: al “Vigorito” va in scena la sfida tra Benevento e Potenza, con i padroni di casa chiamati a tenere il passo delle corregionali Juve Stabia e Avellino, che hanno entrambe vinto nel fine settimana.

Per restare a -2 dalle Vespe di Guido Pagliuca, che ieri sono immediatamente ripartite dopo la sconfitta di Caserta battendo di misura il Latina, i giallorossi di Matteo Andreoletti dovranno guarire dalla “pareggite”: tre delle ultime quattro gare che hanno visto protagonisti i sanniti si sono concluse con un nulla di fatto, tra cui quella di giovedì scorso nel turno infrasettimanale con il Foggia (0-0). Benevento che tuttavia dovrà fare attenzione al Potenza, che con il nuovo tecnico Franco Lerda ha totalizzato 4 punti tra Giugliano (0-0) e Sorrento (3-0). Leggera preferenza per i campani ma non è da escludere che anche i rossoblù riescano a segnare almeno una rete in un match potenzialmente divertente. Per quanto riguarda invece il girone B, occhi puntati sulla gara di Cesena: i romagnoli devono approfittare del mezzo passo falso della capolista Torres e dopo i due pareggi con Sestri Levante e Pineto gli uomini di Mimmo Toscano dovrebbero tornare al successo contro l’ambiziosa Carrarese, che ha poche chance di tornare con punti in tasca dal “Manuzzi”.

Le previsioni sulle altre partite

Frequenta le zone alte della classifica anche il Gubbio, allenato dall’esperto Piero Braglia: i rossoblù saranno ospiti dell’Arezzo. I toscani non stanno attraversando un momento esaltante: nelle ultime quattro giornate hanno incassato quasi esclusivamente sconfitte, ad esclusione della bella vittoria con la Spal (3-1).

Si prospetta un match equilibrato, in cui gli umbri riusciranno verosimilmente ad evitare la sconfitta. L’altro match da tenere d’occhio è quello dello stadio “Curi”. Il Perugia è una delle big di questo girone e per evitare che le dirette concorrenti (Torres, Cesena, Pescara) scappino non potrà permettersi di inciampare sull’Entella dopo il deludente pareggio con la Recanatese: previsti almeno due gol complessivi. Non ci aspettiamo, infine, troppe emozioni nella sfida tra la Vis Pesaro e il Pineto: un pareggio non sarebbe una sorpresa.

Serie C: possibili vincenti

Cesena (in Cesena-Carrarese)

Gubbio o pareggio (in Arezzo-Gubbio)

Benevento (in Benevento-Potenza)

Le partite da almeno un gol per squadra

Benevento-Potenza

Perugia-Entella

La partita da almeno tre gol complessivi

Perugia-Entella

Serie C: la partita da meno di tre gol complessivi

Vis Pesaro-Pineto