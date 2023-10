Granada-Villarreal, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Granada-Villarreal è una partita valida per l’undicesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Per comprendere meglio il momento di crisi che sta attraversando il Villarreal basti pensare che dopo 10 giornate di Liga il Sottomarino Giallo è quindicesimo in classifica ed ha solo tre punti in più del neopromosso Granada, penultimo e tra le squadre più in difficoltà del massimo campionato spagnolo.

Il cambio di guida tecnica – l’ex Real Valladolid Pacheta lo scorso settembre ha preso il posto dell’esonerato Setien – non ha sortito gli effetti sperati. I gialli continuano a rimandare l’appuntamento con i tre punti (l’ultima vittoria risale a un mese e mezzo fa, se escludiamo quella ottenuta in Europa League con il Rennes) e nelle ultime cinque giornate Gerard Moreno e compagni hanno rimediato solo tre punti, frutto dei tre pareggi con Rayo Vallecano, Getafe e Alaves. Un rendimento insufficiente per un club che negli ultimi anni ha sempre ben figurato non solo in Spagna ma anche in Europa, iniziando tuttavia la sua parabola discendente a partire dall’addio di Unai Emery, passato all’Aston Villa durante lo scorso campionato. Il passaggio alla difesa a tre operato dal nuovo tecnico finora non è servito a migliorare le prestazioni in fase di non possesso, con il Villarreal che da agosto in poi ha fatto registrare un solo clean sheet: a Granada sono previsti cambiamenti.

Gli andalusi sono reduci dalla sconfitta di Pamplona con l’Osasuna (2-0) che ha interrotto la serie di tre pareggi consecutivi, tra cui quello con il Barcellona (2-2). I biancorossi sono tornati subito sulla terra dopo aver fermato i blaugrana: per loro continua il digiuno di successi – non vincono da agosto – e per il tecnico Paco Lopez inizia a tirare una brutta aria.

Come vedere Granada-Villarreal in diretta tv e streaming

La sfida tra Granada e Villarreal è valida per l’undicesima giornata della Liga spagnola ed è in programma lunedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Sia Granada che Villarreal non attraversano un buon periodo e, soprattutto, devono fare i conti con numerose assenze. Per il Sottomarino Giallo potrebbe essere l’occasione per tornare a vincere dopo oltre un mese ma negli ultimi due match casalinghi gli andalusi hanno fermato Betis e Barcellona. Meglio orientarsi sui gol: entrambe le squadre dovrebbero segnarne almeno uno.

Le probabili formazioni di Granada-Villarreal

GRANADA (4-2-3-1): André; Ricard, Ignasi Miquel, Torrente, Neva; Sergio Ruiz, Villar; Melendo, Bryan Zaragoza, Álvaro Fernandez; Puertas.

VILLARREAL (4-3-1-2): Jörgensen; Femenía, Albiol, Mandi, Alberto Moreno; Dani Parejo, Capoue, Comesaña; Baena; Gerard Moreno, Sorloth.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2