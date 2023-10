Aston Villa-Luton, Premier League: tv, formazioni, pronostici

Aston Villa-Luton è una partita della decima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: tv, probabili formazioni, pronostici.

Quella di venerdì è stata una giornata particolare per un tesserato dell’Aston Villa: Nicolò Zaniolo infatti è stato sentito dalla procura di Torino nell’ambito dello scandalo scommesse e ha ribadito il fatto di non aver mai giocato sul calcio. Quindi per lui non si prospetta nessuna squalifica. Tant’è che nella gara di domenica della sua squadra dovrebbe partire dall’inizio.

L’Aston Villa, vincendo in Europa contro l’Az Alkmaar, ha piazzato il quinto risultato utile di fila. Per la squadra di Emery il momento è magico, uno di quelli da far continuare il più a lungo possibile. E il calendario viene sicuramente in aiuto, visto che nonostante le fatiche olandesi adesso c’è la visita del Luton, squadra che in nove partite giocate ha fatto solamente cinque punti – fuori al momento, comunque, dalla zona retrocessione – e che non dovrebbe creare chissà quali particolari problemi. Anche perché i Villans, in casa, sono praticamente una sentenza. Solo l’Everton, ormai più di due mesi fa, è passato. Per il resto sono arrivate solamente vittorie e nessun pareggio. Sì, non ci dovrebbe essere praticamente storia. Aston Villa decisamene favorito che sogna di rimanere in alto. E magari puntare a qualcosa di magico. Le qualità ci sono. Anche se molte squadre in Premier sono di un’altra categoria. Ma quando hai Emery in panchina, uno che nella sua carriera ha dimostrato diverse volte di saper vincere, può davvero succedere di tutto.

Come vedere Aston Villa-Luton in diretta tv e in streaming

Il pronostico

La sfida dovrebbe regalare almeno tre reti complessive con la vittoria dell’Aston Villa che non dovrebbe essere mai in discussione. I padroni di casa dovrebbero riuscire a sbloccare il match già nel primo tempo chiudendo la pratica nella ripresa. Occhio, qualora giocasse dall’inizio come dicono le previsioni, alla possibilità di una rete di Zaniolo. Che ha messo le cose a posto con la giustizia – o almeno così sembra – e che libero mentalmente potrebbe trovare il gol.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Luton

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; McGinn, Kamara, Luiz, Zaniolo; Diaby, Watkins.

LUTON (3-4-2-1): Kaminski; Mengi, Lockyer, Bell; Kabore, Mpanzu, Nakamba, Doughty; Brown, Ogbene; Morris.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0