Che botta per Fedez: gli hanno già voltato le spalle

Fedez, questa proprio non ce l’aspettavamo, ma i numeri parlano chiaro: gli hanno chiaramente voltato le spalle.

Ci vorrà il 7 dicembre prossimo per scoprire quale, tra gli artisti in gara, meriterà di succedere ai Santi Francesi nell’albo d’oro del talent show più amato d’Italia. La fase cruciale di X Factor, ossia le live, è ormai dietro l’angolo, ragion per cui anche gli analisti hanno iniziato a scatenarsi.

La formula è sempre la medesima, com’è giusto che sia. Il format ha riscosso un certo successo e sarebbe stato rischioso variare gli “ingredienti” di una “ricetta” che funziona alla grande. A cambiare sono stati solo i nomi di alcuni giudici, ognuno dei quali ha scelto 3 elementi per dare consistenza e carattere alla propria squadra personale. Al comando della diciassettesima edizione di X Factor Italia ci sono, come noto, il controverso Morgan, Dargen D’Amico, Fedez ed Ambra Angiolini.

Non resta che capire, a questo punto, chi siano gli artisti più quotati e chi, secondo i bookmaker, merita di vincere questo nuovo capitolo del talent show targato Sky. Fermo restando che X Factor ci ha sempre riservato innumerevoli sorprese, come senz’altro ricorderà chi ha segue fedelmente lo show. Si pensi ad esempio al colpo di scena dei Maneskin, che pur essendo stati i favoriti per la vittoria sin dal primo istante furono beffati, proprio a un passo dal sogno, da Lorenzo Licitra. Fortuna che hanno avuto, poi, la possibilità di rifarsi alla grande.

Fedez, attento ad Ambra: ha spiccato il volo

Ora come ora, secondo gli analisti, la favorita è Angelica Bove, la cui vittoria è data a 2,75. La ventenne capitolina fa parte del team di Ambra e le valutazioni sin qui effettuate hanno persuaso gli esperti del fatto che possa essere lei, quest’anno, a trionfare sul palco del mitico talent.

Le stanno col fiato sul collo, però, i SickTeens, il cui trionfo varrebbe eventualmente 4 volte la posta. È stato Morgan a dare fiducia alla risposta emiliana ai Maneskin, ma vedremo nelle prossime settimane se saranno effettivamente in grado di tenere il palco o meno. Il nome della terza favorita per la vittoria ci rivela che i bookmaker hanno voltato le spalle a Fedez. Credono poco, stando alle quote, alla vittoria della “sua” Maria Tomba (5.50), che se la giocherebbe ad armi pari con Niccolò Selmi del team Morgan. Ancor meno probabile appare la vittoria di Fabrizio Longobardi, in arte “Il solito Dandy“, punta di diamante della squadra messa in piedi da Dargen D’Amico.

La classifica dei più quotati continua poi così: Matteo Pierotti e Gaetano De Caro (10), entrambi del team Ambra e a pari merito; Asia Leva e Sara Sorrenti (12), Stunts Pilots (15), Animaux Formidables (25) e Settembre (33). Sarà effettivamente un membro del team della Angiolini, come suggeriscono le quote, a trionfare sul palco di X Factor? Lo scopriremo il 7 dicembre.