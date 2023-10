Aryna Sabalenka, incontri di fuoco a Miami: beccata col campione

Aryna Sabalenka se la spassa a Miami tra Lamborghini nuove di zecche e incontri “piccanti”: ecco chi c’era con lei.

Non è ancora detta l’ultima parola. Perché non si tratta solo di raggiungerlo, il primo posto. Bisogna difenderlo con le unghie e con i denti e riuscirci non è sempre così scontato. Ne sa qualcosa Carlos Alcaraz, che se l’è visto soffiare da Novak Djokovic al termine del recente Slam newyorkese.

E lo sa pure Iga Swiatek, per la verità, che dopo la bellezza di 75 settimane in vetta alla classifica femminile si è vista spodestare dalla granitica – in tutti i sensi – Aryna Sabalenka. La stagione non si è ancora conclusa, però, ragion per cui se ne potrebbero vedere delle belle, nei tornei a venire. La polacca è abbastanza vicina alla tigre bielorussa da sperare di sorpassarla prima che cali definitivamente il sipario su quest’annata così turbolenta. Sempre a patto che l’attuale regina della Wta glielo permetta, s’intende, perché non è così scontato che molli l’osso per il quale ha a lungo combattuto.

Affilerà certamente le armi, la bella Aryna, in vista dell’imminente testa a testa che caratterizzerà, questo è poco ma sicuro, la fase finale della stagione. Tant’è che si è recata a Miami per sgranchirsi le gambe e per affinare ancor di più il suo gioco, così da arrivare prontissima alla resa dei conti con la Swiatek.

Aryna Sabalenka, qui gatta ci cova: chi c’era con lei a Miami

E è proprio lì, in Florida, che è stata beccata in dolce compagnia. La Sabalenka è stata avvistata tra i campi della Evert Tennis Academy, nel Sud del Paese, insieme ad un altro personaggio piuttosto noto del panorama sportivo. Un certo campionissimo passato alla storia per le sue gloriose imprese calcistiche, a voler essere più precisi.

Stiamo parlando nientepopodimeno che di David Beckham, che come Aryna si reca spesso a Miami perché proprietario dell’Inter Miami, la squadra in cui gioca Lionel Messi. Non è dato sapere se l’incontro “piccante” – piccante perché uno dei soprannomi di lui è Spice Boy, non volate con la fantasia – sia finalizzato a qualche accordo di collaborazione o a qualche progetto comune, ma è probabile.

Tanto più che si sono incontrati al cospetto di David Grutman, imprenditore e comproprietario del brand Prince. Sta di fatto, indipendentemente da quali motivazioni possano averli portati lì, che l’insolita coppia di sportivi ha fatto impazzire il web. Le foto comparse su Instagram hanno incassato un botto di like e i due diretti interessati si sono detti a vicenda quanto sia stato piacevole conoscersi.