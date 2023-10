Parma-Como, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Parma-Como è una partita della decima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Nonostante la sconfitta patita contro il Venezia dell’ex Vanoli – primo dispiacere stagionale per la squadra di Fabio Pecchia – il Parma ha trascorso le ultime due settimane da primo della classe, con un punto di vantaggio sul Palermo e 2 sulla coppia formata da Venezia e Catanzaro. Sei vittorie e due pareggi finora per i ducali, caduti per la prima volta in laguna.

Un match decisamente poco rocambolesco (3-2) quello contro gli arancioneroverdi, con il Parma costretto sempre a rincorrere: inutili, stavolta, i gol di Benedyczak e di Colak, quest’ultimo realizzato a tempo ormai scaduto. Pecchia, confermato in panchina malgrado il fallimento dello scorso anno, ora deve dimostrare che quello del “Penzo” è stato solamente un incidente di percorso. Il tecnico gialloblù ha in mano una vera e propria fuoriserie, nessuno in questa categoria è più attrezzato del Parma per la promozione diretta, sfuggita nelle ultime due stagioni nonostante gli ingenti investimenti della proprietà americana. Fino alla gara di Venezia, gli emiliani avevano sia il miglior attacco (18 gol segnati) sia la miglior difesa, la meno perforata insieme a quella del Palermo. Nel primo match post-sosta al “Tardini” è di scena il Como, tornato a perdere dopo quasi due mesi: nella la sconfitta di due settimane fa contro la Cremonese (1-3). È un avvio comunque positivo per i lariani di Moreno Longo, sesti in classifica e con una gara da recuperare.

Parma-Como: le ultime notizie sulle formazioni

Tra le squadre di Serie B il Parma è una di quelle squadre ha visto partire diversi nazionali in questa sosta. Pecchia lavora con i due rumeni Man e Mihaila da mercoledì, mentre lo sloveno Begic è tornato solo giovedì: con Partipilo fuori causa c’è un problema esterni.

Dall’altro lato Longo potrebbe confermare il 3-5-1-1 con cui ha schierato i suoi contro la Cremonese: davanti toccherà di nuovo a Verdi supportare Cutrone.

Come vedere Parma-Como in diretta tv e in streaming

Parma-Como è in programma venerdì alle 20:30 allo stadio “Tardini” di Parma. Si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport o dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi cinque anni ha sempre trasmesso la Serie B.

Il pronostico

Il Parma è chiamato a reagire dopo la sconfitta di Venezia e dovrebbe tornare a vincere contro un Como che tuttavia venderà cara la pelle. È probabile che entrambe segneranno almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Parma-Como

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Osorio, Del Prato, Di Chiara; Bernabé, Hernani; Man, Sohm, Benedyczak; Bonny.

COMO (3-5-1-1): Semper; Curto, Odenthal, Barba; Cassandro, Bellemo, Abildgaard, Da Cunha, Ioannou; Verdi; Cutrone.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1