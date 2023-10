Il bomber incorona il bomber: “Ecco perché Lautaro è l’attaccante più forte in Italia”

Dopo Roberto Baggio, un altro ex protagonista del calcio italiano incorona Lautaro Martinez come attaccante più forte attivo in Italia.

A parlare è Stefan Schwoch, ex attaccante che ha fatto tantissimi goal soprattutto in Serie B, e che è stato molto amato a Venezia, Torino e Napoli. Intervenuto ai microfoni di TvPlay, l’ex attaccante, nato cinquantaquattro anni fa a Bolzano, ha voluto parlare di Torino-Inter, confrontando l’attacco granata con quello nerazzurro.

“Lautaro e Thuram non è un bel binomio da affrontare“, ha esordito l’ex Napoli. “Lautaro Martinez, in Italia, è l’attaccante più forte, e anche in Europa è sicuramente tra i più forti. Questo perché gioca con i compagni, sa giocare la palla, segna e si impegna tanto. Credo che sia un attaccante completo e da questo punto di vista ha un cuore da Toro, come da soprannome: lotta sempre e non molla mai“.

“Thuram può migliorare ancora, anche se ha già fatto vedere di essere forte“, ha continuato Schwoch. “Uno come lui, fisicamente, è straripante. La sua forza, abbinata alla preparazione tattica di Lautaro, può essere molto utile all’Inter”.

In questo senso, l’intervistato sembra un po’ preoccupato per la sfida dei granata contro i nerazzurri. “Lo spirito Toro è sempre presente, è un’identità, però negli ultimi anni è cambiato qualcosa. Vedo un Torino diverso, sempre aggressivo perché Juric gioca un calcio aggressivo: si va tanto all’uno contro uno, e nei duelli puoi soffrire“.

Non è un gioco semplice da fare, quello del Torino. Questa è l’impressione di Schwoch. “Magari arriva un momento di difficoltà fisica e puoi andare in crisi. Inoltre, sono arrivati giocatori come Duvan Zapata che non si sono ancora inseriti bene nel gioco. Giocatori come Zapata, sul piano della corsa e della cattiveria, non sembrano adatti a Juric“.

“Tutti i giocatori del Torino dovrebbero correre un po’ di più, non ho mai visto ragazzi che vanno in campo per non far bene. Poi ci sono delle cose da migliorare perché ci sono squadre meno forti davanti al Toro, e non è giusto“, ha continuato l’ex attaccante. “Il Toro ha una buona squadra e può far bene in campionato”.

“So quant’è importante il derby: forse è più importante per il Torino che per la Juventus. Ma la stagione dei granata non deve concludersi lì. Il Toro è una delle squadre più gloriose della storia del calcio, è difficile per i tifosi accontentarsi di un obiettivo ottavo posto, però è anche vero che bisogna essere realisti. Anche prima di Cairo non è che il Toro facesse campionati diversi“.

“Forse in questo Torino manca la personalità in due o tre giocatori, manca il leader forte che prende il compagno per l’orecchio nello spogliatoio e gli dice che serve altro. Il cuore del Toro fa identificare i tifosi nella squadra. È anche vero che il Torino non entra nelle coppe da tanto tempo, il settimo posto dovrebbe essere l’obiettivo primario…“