Formazioni ufficiali Inghilterra-Italia: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Inghilterra-Italia, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori: le ultime dritte.

Partita di nevralgica importanza quella che tra poco più di un’ora andrà in scena a Wembley. Dopo il largo successo contro Malta, infatti, per l’Italia di Luciano Spalletti è arrivato il vero crash test con l’Inghilterra. Con una vittoria, infatti, gli Azzurri raggiungerebbero i ‘Tre Leoni’ in vetta alla classifica. Diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori:

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Phillips, Rice, Rashford, Bellingham, Foden, Kane

ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie, Frattesi, Cristante, Barella, Berardi, Scamacca, El Shaarawy

Inghilterra-Italia, il pronostico marcatori

Anche contro Malta, l’Italia non è parsa irresistibile da un punto di vista difensivo. La fisicità dell’Inghilterra, abbinata alla grande qualità dalla cintola in su, potrebbe mettere in apprensione il pacchetto arretrato dell’Italia. La scelta sui possibili marcatori, alla luce anche del grande periodo di forma che sta vivendo al Real Madrid, non può non ricadere su Jude Bellingham. Il fuoriclasse dei Blancos potrebbe incunearsi nell’area di rigore avversaria e battere almeno una volta Donnarumma.

Probabili ammoniti e tiratori di Inghilterra-Italia

Diverse le possibili soluzioni legate ai tiratori. A cominciare dalle opzioni Di Lorenzo ed Udogie, spesso molto propositivi nella metà campo avversaria. Ad ogni piacciono anche le opzioni che portano a Rice (tiro dalla lunga distanza) e Barella, con l’interista chiamato a riscattare un inizio di stagione piuttosto deludente. Occhio alla fisicità dei centrali inglesi: la mole di Stones sui calci da fermo, ad esempio, potrebbe risultare fatale per la contraerea azzurra. Maguire e Cristante possibili ammoniti: il difensore dello United