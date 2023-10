Alica Schmidt da passerella: la sorpresa piccante incendia il web – VIDEO

Alica Schmidt modella mancata. La gazzella tedesca sfila sui social con indosso un abito che vi toglierà il sonno.

Avrebbe avuto l’imbarazzo della scelta su quale carriera intraprendere, se non avesse avuto un debole per lo sport e, in particolar modo, per l’atletica. Avrebbe potuto fare la modella, tanto per cominciare, essendo lei una ragazza dalla bellezza disarmante ed universalmente riconosciuta.

Oppure, nessuno di sicuro glielo avrebbe impedito, avrebbe potuto fare l’attrice e diventare una stella di Hollywood. Con quegli occhi e con quel viso, questo è poco ma sicuro, avrebbe fatto faville sul grande schermo. Avrebbe potuto condurre trasmissioni televisive, sfilare in giro per il mondo, recitare. Affascinante com’è, avrebbe sfondato in qualunque contesto e in qualunque circostanza. Alica Schmidt, però, ha deciso di seguire il cuore. E il suo cuore, al momento di scegliere, batteva per l’atletica.

Ha imboccato il sentiero giusto, col senno di poi. Corre come una gazzella, la splendida nativa di Worms, in Germania, tanto da avere un palmares decisamente degno di nota. Ha fatto parte della squadra nazionale che, nel 2017, si è classificata seconda nella staffetta 4×400 ai Campionati Europei Under 20 di atletica leggera e che è poi arrivata seconda, invece, a quelli Under 23. Continua ad allenarsi sodo, come se non bastasse, ragion per cui tante soddisfazioni ancora sicuramente si prenderà.

Alica Schmidt, l’abito rosso fa sognare i fan

In pista, naturalmente, ma non solo. Già, perché Alica, che secondo molti è una delle atlete più sexy al mondo, ha riscosso un grandissimo successo anche sui social network. Ha 4,6 milioni di follower, un numero che rende bene l’idea di quanto sia influente la gazzella di origini tedesche assoldata da Boss in qualità di testimonial.

Ogni volta che compare su Instagram con una nuova foto, oppure con un video, gli utenti vanno su di giri. Non è stato da meno il filmato che ha postato nelle scorse ore, tanto autoironico quanto sensuale. La Schmidt, nella didascalia ad esso correlata, allude al fatto di dover indossare, per la maggior parte del tempo, i suoi completini da corridore.

Ha perciò ironizzato proprio su questo, mostrandosi con un abito mozzafiato indosso, di colore rosso, e specificando che può sfoggiare capi del genere solo per l’% del suo tempo. Nella parte successiva del video la vediamo quindi nei suoi panni consueti. Che saranno meno sofisticati, forse, ma non meno sensuali. Quindi non preoccuparti, Alica cara: saresti sexy e aggraziatissima anche se indossassi il capo più insignificante del mondo.