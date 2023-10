Superenalotto, tre giocate sono gratis: la promozione per Halloween

Superenalotto, in vista di Halloween ecco la promozione che permette di avere tre giocate gratis. Come fare per poterne usufruire

Ci sono quei periodi dell’anno che regalano dei giorni di festa che, alcuni, collegano anche ad una possibilità di regalare dei bonus, delle promozioni. Non è festa Halloween, almeno in Italia, visto che il giorno non è segnato in rosso sul calendario, ma ormai la festa americana è diventata un must anche nel nostro Paese. E, in questo caso, è il Superenalotto che la sfrutta per fare una promozione.

“Quest’anno Halloween si trasforma in HalloWin di SuperEnalotto! Dal 9 al 31 ottobre è attiva la promozione speciale di SuperEnalotto: se apri un nuovo conto di gioco, ricevi 3 giocate omaggio online del valore di 4,50€”. Questo si legge sul sito ufficiale di uno dei giochi più amati degli italiani. Legale, ovviamente, visto che in questo momento si parla molto di quei siti illegali che vedono coinvolti anche alcuni giocatori della Serie A. Ma questo è un altro discorso, che interessa poco in questo articolo. Noi adesso andiamo a vedere come è possibile riuscire a prendersi questa promozione.

Superenalotto, ecco come prendersi la promozione per Halloween

Il Superenalotto ovviamente gioca con il nome, visto che lo chiama HalloWin, e ci sta. Bello così. Dal sito Sisal.it si può usufruire del bonus in maniera automatica. “Su Giochi24: inserisci il codice “HALLOWIN”. SuBetflag: il bonus è disponibile in automatico Su Scommettendo: inserisci il codice “HALLOWIN”. Su Lottomatica: inserisci il codice ”LOTTHAL”. Su Goldbet: inserisci il codice ”GOLDHAL”. Questo si legge nella presentazione di questa offerta. Ovviamente questa promozione è disponibile per chi decide di aprire un nuovo conto.

Una volta preso il bonus “hai 15 giorni di tempo per spendere il tuo bonus per tutte le tipologie di giocate SuperEnalotto, senza alcun obbligo di ricarica”. Insomma, basta iscriversi per avere quattro euro e cinquanta a disposizione per cercare la fortuna con un gioco legale, ricordiamo, e che sicuramente centrando la sestina vincente potrebbe cambiare decisamente la vita.