Scommesse, l’offerta manda in bancarotta il bookmaker: 40mila vincite

Scommesse, l’offerta clamorosa è stata presa al volo da 40mila utenti. Che hanno vinto una somma incredibile. Il book rischia la bancarotta

Un’offerta che non poteva essere non sfruttata. Un’offerta che però ha quasi mandato in fallimento un bookmaker. La storia raccontata da assopoker ha quasi dell’incredibile. Anzi, il quasi ce lo leviamo proprio da questa cosa. Ha davvero dell’incredibile e andiamo a vedere nel dettaglio quello che è successo.

Cosa nota che molti bookmaker per cercare di attirare nuovi utenti decidano di attivare delle offerte con annessi bonus che in alcune situazioni sono molto accattivanti. Bonus, cashout, oppure la possibilità di piazzare alcuni euro di giocate gratis. Il tutto per spingere nuovi clienti ad aprire un conto. Ma in questo caso si è andati oltre. Un bookmaker australiano ha infatti decidere di regalare praticamente una quota di 100volte la posta dando la possibilità ai propri clienti di scommettere al massimo dieci dollari australiani. Gli esperti di Betr infatti hanno deciso su una scommessa antepost di pagare in questo modo la vittoria nella Rugby League dei Pentrith Panthers con una finale che si è giocata lo scorso 1 ottobre. Non erano i favoriti i campioni in carica, davanti, almeno sulla carta, c’erano i Broncos, che però in finale hanno perso.

Scommesse, la vincita è pazzesca

Nel momento in cui gli utenti hanno visto questa possibile scommessa si sono letteralmente scatenati. In 40mila hanno deciso di puntare quei dieci dollari sul colpo dei campioni in carica che, in maniera abbastanza clamorosa hanno vinto la partita regalando una gioia enorme. Si parla di mille dollari australiani per ogni colpo moltiplicato per 40mila. Una scelta folle, che ha portato quasi in bancarotta il bookmaker costretto ovviamente a pagare tutti i propri utenti.

Un colpo da 40milioni di dollari totale. Un colpo incredibile. E chissà se qualcuno dei vertici di questa agenzia pagherà in qualche modo anche con il posto di lavoro. Potrebbe essere così visto che la scelta appare davvero folle da capire. In questo caso tutti si sono sentiti di giocare. Di rischiare la giocata. E hanno fatto la mossa vincente.