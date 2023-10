Musetti, quante cose sono cambiate rispetto a un anno fa: se prima sulla sua tavola c’era un calice in più, ora ce n’è uno in meno.

Un anno fa, di questi tempi, era single. Almeno sulla carta. Già, perché in realtà è assai probabile che la loro storia d’amore sia iniziata molto prima di quanto si pensi. Appare improbabile, infatti, che si siano follemente innamorati all’improvviso. O che non ci fosse qualcosa fra loro ancor prima che spiccassero il volo per l’Asia.

Sebbene Simone Tartarini abbia di fatto di tutto per proteggere il suo pupillo dalle grinfie del gossip – “È solo un’amica, aveva detto il coach” – appare evidente che fra Lorenzo Musetti e Veronica Confalonieri ci fosse del tenero già da un po’. L’ufficialità è tuttavia arrivata solo nel mese di dicembre, quando i due piccioncini hanno fatto le valigie e sono corsi alle Maldive per godersi l’Oceano, un po’ di relax e la discrezione di un’isola senza paparazzi. Non sono usciti allo scoperto subito. La foto con il bacio è arrivata quando la vacanza era ormai agli sgoccioli, ma già nei primi giorni il tennista carrarino aveva disseminato un bel po’ di indizi sospetti sul suo profilo social.

Avevamo notato subito, noi del Veggente, che in uno scatto in bianco e nero c’era un calice di prosecco di troppo. E avevamo intuito, già in tempi non sospetti, che potesse trattarsi di una vacanza a due, più che di una fuga solitaria in riva all’Oceano Indiano. Non ci sbagliavamo: qualche ora dopo, i due ragazzi avevano difatti reso pubblica la loro storia d’amore.

Musetti, Veronica Confalonieri incinta? L’indizio social

Sta di fatto che dal calice di troppo al calice mancato il passo è stato breve. Brevissimo. A meno di un anno di distanza dall’inizio ufficiale della loro relazione, pare infatti che la bella Veronica, che lavora come grafico a Sky, sia in dolce attesa.

La notizia è trapelata mentre Lorenzo era impegnato nella fase a gironi della Coppa Davis. Il tennista lo avrebbe rivelato ai suoi compagni di squadra e l’indiscrezione, ammesso che sia tutto vero, è poi finita in quattro e quattr’otto in pasto ai media. Fino a questo momento non c’è stato nulla, sui rispettivi profili social, che abbia confermato la veridicità di questi rumors. Nelle scorse ore, invece, un dettaglio ha attirato la nostra attenzione.

I due piccioncini, dopo la tournée asiatica di Musetti, sono finalmente riusciti a rivedersi, seppur per una “toccata e fuga”, come si legge nella didascalia che accompagna i loro dolci scatti. E se un anno fa, di questi tempi, sorseggiavano prosecco e champagne insieme, di calici sulla loro tavola imbandita, adesso, ce n’è solamente uno. Il vino rosso appartiene a Musetti, mentre la Confalonieri beve qualcosa di non meglio definito, da un bicchiere “normale”. Una bevanda analcolica, probabilmente. Perché l’alcol, si sa, in gravidanza va evitato. E questa potrebbe essere, allora, la conferma che tutti aspettavano.