Giorgia Rossi, trasformazione completa: vagonata di like per il nuovo look

Giorgia Rossi, la foto postata su Instagram conferma che la trasformazione è ormai completa: sexy e sofisticata come non mai.

Non era esattamente una neofita, quando ha varcato per la prima volta l’ingresso degli studi di Dazn. Aveva già lavorato in diverse realtà televisive, tra cui Mediaset, ragion per cui non era certo il suo primo approccio con il mondo del giornalismo sportivo. Anzi, era già abbastanza esperta in materia, a dirla tutta.

Il calcio lo ama e lo mastica da sempre, per cui è una delle massime esperte in materia, al momento. Ecco perché è stato facile per lei inserirsi in questo nuovo contesto e conquistare il pubblico della streaming tv. E sbagliava chi credeva che, con Diletta Leotta a farle concorrenza, i telespettatori potessero metterla da parte. La verità, infatti, è che pur essendo entrata in punta di piedi, Giorgia Rossi ha subito fatto breccia nei loro cuori. Dal primo all’ultimo, li ha convinti tutti. Senza “magie”, senza eccessi, senza snaturarsi. Solo con la sua spontaneità e con la sua personalità, assolutamente esplosiva, che tutti ora abbiamo imparato a conoscere attraverso il piccolo schermo.

E ora, i sondaggi che periodicamente vengono indetti sui social network non sono più a senso unico. Un tempo il popolo del web avrebbe fatto la ola per Diletta, alla domanda “Chi è la tua giornalista sportiva preferita?”. Adesso la musica è cambiata ed è sempre più evidente che molti appassionati di calcio abbiano un debole per la biondissima romana dal sorriso smagliante.

Giorgia Rossi, sexy e sofisticata: contatore dei like in tilt

Cosa che non ci stupisce affatto, in fin dei conti, considerando che Giorgia Rossi, oltre che competente e talentuosa, è anche una donna molto affascinante. Una donna che si sta evolvendo giorno dopo giorno sotto lo sguardo attento del pubblico e che ora, forse, ha completato la sua trasformazione.

La stella di Dazn sembra avere radicalmente cambiato look, da qualche tempo a questa parte. Abbondano le scollature e gli spacchi vertiginosi e questo, naturalmente, non è che un bene, per i suoi sostenitori. Dà l’impressione di essere molto più sicura di sé e del suo fascino e di volerlo, finalmente, urlare al mondo.

Nell’ultima foto che ha postato su Instagram mostra una consapevolezza tutta nuova. Un look sofisticato e molto raffinato che le dona tantissimo e che ben si sposa con la sua eleganza, una dote innata che le è sempre appartenuta. E che, manco a dirlo, è uno dei tasselli sui quali ha costruito la sua carriera e conquistato il grande pubblico.