Antonio Conte dice no al Napoli: “Rudi Garcia ha tre partite”

Con una storia su Instagram, Antonio Conte ha voluto smentire le voci di un possibile accordo con Aurelio De Laurentis, per sostituire Garcia sulla panchina del Napoli.

“Per adesso sto fermo“, ha scritto l’ex allenatore di Juve, Inter e Tottenham sui social. E così Antonio Conte ha voluto ribadire in modo abbastanza inequivocabile ciò che vuol fare rispetto alla possibile trattativa per tornare ad allenare, la più chiacchierata delle ultime ore.

A oggi, un ingaggio di Conte come allenatore del Napoli al posto di Rudi Garcia sembra poco probabile. Anche De Laurentiis, finora, non è stato chiarissimo, ma l’impressione è che l’allenatore francese abbia comunque i giorni contati: o vince o se ne va.

Vincenzo D’Angelo, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di TvPlay.it per fare un po’ di chiarezza sulla faccenda e offrire il suo punto di vista sul possibile arrivo di Conte al Napoli al posto di Garcia. “Conte ha ribadito con quella storia la sua posizione. Noi raccontiamo il desiderio di De Laurentiis di convincerlo ad accettare il Napoli riportando entusiasmo e un’anima a questa squadra”, ha spiegato il giornalista.

“L’impressione è che De Laurentiis potrebbe offrire a Garcia una ultima chance per risollevarsi. Per tenersi il posto, il francese deve vincere nelle prossime tre partite. Se è così, mi chiedo con che spirito si sia presentato a Castel Volturno e come si preparano tre partite in questa situazione”.

Conte al posto di Garcia: “Situazione molto delicata“

“La situazione per Garcia è molto delicata“, ha continuato D’Angelo. “Le manifestazioni di scontento da parte di Osimhen, Kvara e Politano sono delle delegittimazioni. Sì, Garcia è stato abbondantemente Delegittimato. Poi sono arrivate le parole di De Laurentiis che sembravano tanto un addio. La situazione è molto complessa”.

Conte sembrava il nome più gradito a De Laurentiis, nonostante l’ingaggio del salentino avrebbe significato per la società un investimento davvero importante. L’ex tecnico del Tottenham ha però ribadito la sua volontà di restare fermo. Adesso serve capire quali sono i margini relativi alla permanenza di Garcia. Il francese, al momento, non sembra disposto a dimettersi.

Prendere Conte sarebbe stato comunque parecchio complicato. Per i costi, per la rosa non adatta al gioco del salentino, e per tutti gli obblighi contrattuali, con le relative penali, che l’ex Inter dovrebbe affrontare dopo aver lasciato il Tottenham. Ci sarebbero poi da affrontare anche altre questioni burocratiche importanti, come l’esonero di Garcia.

In questo senso si era parlato di una possibile offerta già fatta a Garcia da De Laurentiis per rompere il contratto. Non ci sono però conferme a tutte queste voci.