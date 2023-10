Formazioni ufficiali Napoli-Fiorentina: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma al ‘Maradona’.

Tutto pronto per la sfida del ‘Maradona’ tra Napoli e Fiorentina. Appaiate in classifica, le compagini di Garcia ed Italiano stanno attraversando un buon periodo di forma e vanno a caccia di punti importanti con i quali alimentare le proprie ambizioni europee. Reduci dai rispettivi impegni in Champions League e in Conference League, sia gli Azzurri sia i Viola scendono in campo con formazioni piuttosto collaudate in questo primo scorcio di stagione. Ecco le scelte dei due allenatori:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano

Napoli-Fiorentina, il pronostico marcatori

La Fiorentina non dovrebbe snaturare il proprio credo tattico, motivo per il quale è presumibile che i Viola tengano alto il proprio baricentro per provare a rendersi pericoloso in zona gol. Di contro il Napoli sembra aver intrapreso la via della guarigione e dopo le difficoltà delle scorse settimane ha lanciato segnali interessanti. La spinta propulsiva degli esterni di Garcia e la loro capacità di saltare l’uomo potrebbe fare la differenza. Kvava ed Osimhen di candidano a mettere a segno almeno un gol ma occhio all’opzione Zielinski, che nelle ultime uscite ha calciato anche i tiri dal dischetto.

Probabili ammoniti e tiratori di Napoli-Fiorentina

L’imprevedibilità di Icone potrebbe configurarsi come una delle variabili tattiche più interessanti della gara. La capacità di saltare l’uomo dell’esterno offensivo di Italiano potrebbe creare non pochi grattacapi alla retroguardia di Garcia e porre le premesse per rapidi ribaltamenti di fronte. Ikoné, quindi, si candida a mettere a segno almeno un tiro nello specchio della porta avversaria così come Bonaventura, le cui doti balistiche sono ormai risapute ai più. Sul fronte opposto piace l’opzione Di Lorenzo tiratore. Per quanto riguarda i possibili ammoniti, invece, da considerare soprattutto Milenkovic ed Arthur: se esposti ad uno contro uno frequenti e al pressing avversario, potrebbero ricorrere alle maniere forti e finire sul taccuino dei cattivi.