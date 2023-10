Formazioni ufficiali Cagliari-Roma: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Cagliari-Roma, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma tra rossoblu e giallorossi.

Una gara non banale che potrebbe rappresentare uno spartiacque decisivo sia per Ranieri che per Mourinho. La volontà di imprimere la sterzata decisiva ad un campionato nel quale, per motivi diversi, rossoblu e giallorossi non sono riusciti ancora a trovare quella continuità di rendimento che ci si aspettava. Questi – e tanti altri – sono i temi della vigilia di Cagliari-Roma. C’era attesa per capire quali sarebbero state le scelte dei due allenatori. Esaminiamo le formazioni ufficiali della gara:

CAGLIARI: Scuffet; Wieteska, Obert, Hatzidiakos; Nandez, Sulemana, Prati, Makoumbou, Azzi; Oristanio, Petagna.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

Cagliari-Roma, il pronostico marcatori

Ultima spiaggia per José Mourinho o quasi. La Roma nelle ultime uscite è sembrata in crescita sia dal punto di vista dell’organizzazione di gioco che nell’attenzione in fase difensiva. Molto probabile che siano i giallorossi a fare la partita. Troppo scontato puntare su Romelu Lukaku: più intrigante, invece, è l’opzione che porta a Paulo Dybala. Tuttavia, occhio alle sorprese. In questo primo scorcio di stagione il Cagliari ha evidenziato non poche lacune in situazioni di calcio da fermo, vero e proprio marchio di fabbrica della compagine di Mourinho. Ipotizzare che i giallorossi possano sbloccare la contesa in questo genere di situazione non è utopia. Uno tra Mancini e Ndicka, ad esempio, potrebbe andare a segno sfruttando proprio un calcio d’angolo o una punizione indirizzata nel cuore dell’area di rigore.

Cagliari-Roma, probabili ammoniti e tiratori

Azzi, Aouar e Bove le scelte sui possibili tiratori: si tratta di calciatori che, in tempi e in modi diversi, riescono a circuire l’area di rigore avversaria con inserimenti a fari spenti. Soprattutto se la contesa dovesse viaggiare – come si prevede – a ritmi non infernali, i loro inserimenti potrebbero rappresentare variabili tattiche interessanti per aprire la scatola difensiva avversaria. Nandez, Obert e Paredes, invece, possibili ammoniti. Si prevede una gara maschia, con il minimo margine d’errore. Da un punto di vista fisico le scintille non dovrebbero mancare.