Federica Masolin, un tubino è per sempre: applausi per la padrona di casa

Federica Masolin, il look sfoggiato in studio ha scombussolato gli spettatori: con quel tubino era davvero irresistibile.

Che fosse perfettamente all’altezza della situazione lo sapevamo tutti. L’avevamo già vista in azione, sia col calcio che con la Formula 1, abbastanza a lungo da intuirne le potenzialità. Bisogna ammettere, però, che Federica Masolin è riuscita di gran lunga a superare le aspettative, nelle ultime settimane.

Da quando è padrona di casa della Champions League su Sky è riuscita, se mai fosse possibile, a riscuotere un successo ancor più grande di quello già raggiunto grazie alle sue dirette dal mondo della Formula 1. Nel paddock se l’è sempre cavata alla grande e non c’era il benché minimo dubbio sul fatto che si sarebbe fatta apprezzare anche in questa nuova veste. La pay tv, se così non fosse stato, non le avrebbe mai e poi mai assegnato un ruolo così importante, del resto. Solo che, dicevamo, la splendida giornalista sportiva è riuscita a fare addirittura meglio di quanto osasse sperare e di quanto immaginassero i suoi sostenitori più fedeli.

Piace, piace sempre più, Federica Masolin. Perché alla grazia e all’eleganza che le sono sempre appartenute ha saputo coniugare, sin dal primo istante, un talento e una preparazione fuori dal comune. Le sue analisi sportive sono sempre lucidissime e non è mai accaduto che risultasse fuori contesto. “Mastica” il gergo calcistico da così tanto tempo, d’altra parte, che sarebbe stato strano il contrario.

Federica Masolin in versione femme fatale

Di cuori ne infrange a bizzeffe, insomma, ogni volta che in occasione di un nuovo appuntamento con la Champions League appare sul piccolo schermo. E lo ha fatto anche stavolta, palesandosi in una versione piuttosto insolita ma estremamente interessante.

La bella Federica, che ha sempre avuto un debole per lo sport, trasmessole dal suo papà quando era una bambina, è tutto sommato un tipo acqua e sapone. Tant’è che nel tempo libero la si vede spesso e volentieri, sui social, con indosso capi sportivi e senza troppe pretese. Va da sé, naturalmente, che quando va in onda debba essere molto più formale.

Il tubino che ha sfoggiato in occasione della diretta dei giorni scorsi, quindi, ha scombussolato un po’ i suoi follower. Non siamo abituati a vederla così sexy e provocante, ragion per cui quell’abito attillatissimo, nero e in ecopelle, ha “confuso” coloro i quali seguono le gesta della bella giornalista su Instagram. Uno shock in positivo, s’intende, che si è immediatamente tradotto in una marea di like e di commenti rivolti a Federica.