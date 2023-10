Formazioni ufficiali Genoa-Milan: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Genoa-Milan, le formazioni ufficiali: le dritte sui possibili ammoniti, tiratori e marcatore. Ecco tutte le info.

Reduce dal pareggio a reti bianche di Dortmund, il Milan si rituffa in campionato con la volontà di approfittare del mezzo passo falso dell’Inter, fermato in casa dal Bologna. L’impegno contro il Genoa, però, è da prendere con le molle per la compagine di Pioli che se la vedranno con i rossoblu, già capaci di fermare Napoli e Lazio.

Confermate le indiscrezioni della vigilia. Pioli lascia in panchina il tridente offensivo, lancia dal primo minuto Okafor e offre un’importante occasione a Jovic. Il Genoa risponde riproponendo lo scacchiere tattico che tanto bene ha fatto nel primo scorcio di stagione: in avanti spazio a Malinovskyi, che girà alle spalle di Gundmundsson. Ecco le scelte dei due allenatori:

Genoa (4-4-1-1): Martinez; De Winter, Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Frendrup, Haps; Malinovskyi; Gudmundsson. All. Gilardino.

Milan (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Chukwueze, Jovic, Okafor. All. Pioli

Genoa-Milan, il pronostico marcatori

Si prospetta una partita molto frizzante nella quale il Milan dovrà essere bravo a trovare il giusto equilibrio tra la proposta di gioco offensiva e la lettura di determinate situazioni in fase di non possesso. I rossoneri potrebbero quindi trovare nuova linfa dagli attaccanti ai quali fino a questo momento è stato dato poco spazio. Sotto questo punto di vista, non è affatto da trascurare l’opzione che porta ad Okafor: a segno contro Cagliari e Lazio, l’ex Salisburgo cerca il tris in una gara nella quale giocherà nel suo ruolo naturale come esterno alto sulla catena di sinistra. Okafor, secondo la nostra analisi, dovrebbe quindi riuscire a centrare almeno una volta il bersaglio grosso.

Probabili ammoniti e tiratori di Genoa-Milan

Come già accennato, si prospetta una gara movimentata dalla proposte di gioco che non amano speculare sull’avversario. Se i rossoneri dovessero riuscire a trovare linfa dagli esterni, potrebbero creare gravi difficoltà ai rossoblu. Vista l’assenza di Leao, Theo Hernandez dovrebbe ritagliarsi uno spazio di manovra importante, con Okafor che tendenzialmente dovrebbe accentrarsi liberando praterie per le falcate dell’esterno di Pioli. Intriga anche Musah ma occhio a Malinovskyi: fattore sia dalla lunga che dalla media distanza, non è escluso che l’ex Atalanta riesca a scagliare almeno una conclusione nello specchio difeso da Maignan. Possibili ammonizioni, invece, per De Winter e Dragusin.