Eleonora Goldoni, via la giacca: pizzo nero e trasparenze da capogiro

Eleonora Goldoni ha deciso di mandare i social in delirio con il suo ultimo scatto: tolta la giacca, ha incantato tutti con il suo look all’insegna delle trasparenze.

L’attaccante del Lazio si è guadagnata una notevole popolarità tra i tifosi. Classe 1996, Eleonora Goldoni fin da bimbina è sempre stata una grande appassionata di calcio e, molto presto, ha dimostrato di avere una forte attitudine per lo sport. Oggi è una delle giocatrici più apprezzate dal pubblico e, sui social, gode di un seguito piuttosto vasto. Qui, oltre a condividere scatti dal campo, si mostra spesso in foto da togliere il respiro.

Sì, perché il suo fascino non è mai passato inosservato. Eleonora è dotata di una bellezza fuori dal comune che ha fatto breccia nel cuore degli appassionati di calcio e non solo. Su Instagram, interagisce frequentemente con i seguaci raccontandosi tramite post e storie. Tra allenamenti, partite e momenti di vita quotidiana, non si dimentica mai di coinvolgere i fan, i quali ormai hanno perso la testa per lei.

Il suo percorso è iniziato quando aveva solamente 7 anni. Dopo aver giocato con il Finale Emilia, è approdata nel New Team Ferrara e, qualche tempo più tardi, sono arrivate le prime soddisfazioni. Nel 2012 Eleonora si è aggiudicata la vittoria del Campionato di Serie C, oltre che la Coppa e la Supercoppa regionale, ottenendo anche il titolo di capocannoniere.

Eleonora Goldoni, la foto è sensazionale: senza giacca lascia tutti di stucco

Con il passare del tempo, l’attaccante si è fatta strada militando in diverse squadre, tra cui il team femminile dell’Inter, nel quale è rimasta per due stagioni, con una promozione in Serie A. Nel 2022 la Goldoni si è trasferita nel Sassuolo, per poi entrare nel Lazio, in Serie B, lo scorso agosto. Talento e ambizione le hanno permesso di raggiungere risultati importanti e, grazie alla sua grinta, ha fatto colpo su numerosi tifosi.

Questi ultimi la seguono con dedizione tra una partita e l’altra, senza mai dimenticarsi di supportarla anche sui social. Eleonora è molto attiva online, dove si è fatta notare anche per le foto in cui sfoggia tutto il suo charme. La bellezza della giocatrice non è mai passata inosservata e, nei suoi scatti, lei stessa spesso e volentieri lascia i fan a bocca aperta mettendo in mostra il suo lato più sensuale.

Solamente in questi giorni, la calciatrice di Finale Emilia ha sorpreso i follower con lo scatto che vi proponiamo. La Goldoni è assolutamente meravigliosa e il look total black le dona incredibilmente. In una mano, tiene la giacca abbinata agli eleganti pantaloni che sfodera, mentre un reggiseno in pizzo completa l’outfit che ha scatenato i social. Per i seguaci, infatti, è stato impossibile rimanere indifferenti davanti a tanta bellezza.