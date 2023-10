De Zerbi, il nuovo Guardiola: “Potrebbe finire al City”

In Inghilterra sembrano tutti stregati dal gioco offerto dal Brighton di De Zerbi, e c’è chi si immagina l’allenatore italiano sulla panchina del Manchester City.

Davide Chinellato, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di TVPlay, per parlare del flop di André Onana con il Manchester United e del potenziale sostituto di Guardiola al City: per il giornalista Roberto De Zerbi potrebbe essere il profilo più adatto.

“All’Old Trafford tutti si aspettavano la vittoria contro il Galatasaray in Champions League: perdere ha portato grande delusione“, ha esordito Chinellato. “Senza dubbio, lo United è una squadra in crisi. L’unica certezza, al momento, è la posizione di ten Heg nonostante i risultati non siano all’altezza. Sarà lui a dover tirare fuori la squadra dal baratro in cui è finita“.

“Ci sono alcuni problemi extracampo, come testimoniano gli allontamenti di Sancho e Antony, ma anche tecnici come invece dimostra il caso Onana“, ha continuato il giornalista. “Da grande portiere all’Inter, il camerunense è diventato un giocatore incerto che fa papere e tanti errori. Uno dei tanti investimenti che non stanno dando i giusti frutti, come Mount“.

“Hojlund, invece, è visto come l’attaccante del futuro e uno dei pochi che si salvano in questo inizio stagione”, ha continuato il giornalista, sottolineando la benevolenza dei tifosi dei Red Devils nei confronti dell’ex Atalanta.

L’erede di Guardiola al City: “Può essere De Zerbi“

Chinellato ha poi introdotto l’argomento del possibile addio di Pep Guardiola al City a fine 2025. “Il contratto di Guardiola scade alla fine della prossima stagione, non si parla di successione ma di idee e capire cosa vuole fare per il futuro. I possibili allenatori da Manchester City devono avere una forte personalità“.

Il giornalista ha fatto il nome di Arteta. Poi quello di De Zerbi. “Arteta sarebbe una scelta ovvia, solo che adesso sta facendo molto bene con l’Arsenal ed è diventato una sorta di rivale. Ecco perché prende sempre più quota il nome di De Zerbi, che è considerato il nuovo Guardiola come stile di gioco, impostazione e calcio innovativo“.

“De Zerbi ha già ottenuto dei risultati portando il Brighton al miglior piazzamento della sua storia e andando in Europa. Tra gli allenatori emergenti della Premir League, De Zerbi è in cima alla lista: per questo piace al City. £ se si confermasse quest’anno il suo prossimo passo potrebbe essere quello di essere chiamato in un grande club, magari anche sulla panchina del City”.