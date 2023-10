Cassano contro Leao: Balotelli interviene in tackle

Anche Mario Balotelli è intervento sullo scontro social che ha opposto Cassano a Leao. Ecco che cosa Super Mario pensa della querelle.

L’ex calciatore pugliese, ospite nel programma Bobo TV, ha accusato l’esterno del Milan di “sbagliare sempre” e di essere fondamentalmente tutto fumo e nient’arrosto. Il giovane portoghese non ha accettato la critica e ha risposto, via social, dando del pagliaccio a Cassano attraverso delle emoticon.

Antonio Cassano continua quindi a criticare il calciatore portoghese. E dopo la prestazione fornita da Leao in campo nel match di Champions contro il Borussia Dortmund, il pugliese ci è andato giù pesante del solito accusando il giocatore rossonero di saper solo buttare la palla avanti, senza incidere. Leao ha replicato a queste parole sui social con emoticon di risate e di tanti pagliacci.

Intervenuto ai microfoni di Tvplay, Mario Balotelli ha voluto prendere le difese di Leao, bacchettando l’amico Cassano per il giudizio troppo severo. “Cassano ha paragonato Leao ad Alvarez per denigrare il rossonero, ma non ha molto senso“, ha detto l’ex Inter, City e Milan. “Giocare nel City e nel Milan, oggi è completamente diverso. Giocare in Italia è una cosa, in Inghilterra è un’altra. Leao è fantastico, ha un talento assurdo“.

“Sicuramente si trova in una situazione non semplice, perché il Milan è sulle sue spalle“, ha continuato Balotelli parlando del momento di Leao. “C’è il rischio che si rovini, perché ha dimostrato, ma deve ancora dimostrare fino in fondo il suo valore. Ora è troppo facile attaccare Leao perché ha tutta la responsabilità sulle sue spalle. Voglio bene ad Antonio, è stato calciatore anche lui, ma un commento così non l’avrebbe accettato neanche lui”.

Balotelli ha poi voluto spezzare una lancia nei confronti di Donnarumma. “Gigio è uno dei portieri più forti che ci sono, è in assoluto tra i migliori. L’odio nei suoi confronti è nato dopo l’addio al Milan. Purtroppo sono cose che succedono, ma la sicurezza che dà lui la possono offrire in pochi. I portieri sono come gli attaccanti. Ogni portiere è diverso: Maignan, per esempio, è un portiere diverso. Gigio e Mike sono due estremi difensori eccellenti. Se devo scegliere per la mia squadra tra Donnarumma o Maignan, dico Gigio. Ma se mi dai Maignan sono felice lo stesso”.

“Il miglior portiere con cui ho giocato è però Julio Cesar“, ha continuato Super Mario, “perché nell’anno del Triplete era un extraterrestre. Non solo in campo, ma tutti i giorni in allenamento. Poi se vogliamo ragionare sulla carriera, allora dico Buffon. Ma Buffon per me è stato il più forte di sempre”.

Balotelli sta con Leao: “Critiche di Cassano non accettabili“

Da esperto in materia, Balotelli ha poi voluto commentare le critiche che stanno investendo Mbappé in Francia, accusato di impegnarsi troppo nella vita notturna e poco negli allenamenti. “Se un calciatore decide di fare serate, uscite e far casino, cosa da constatare perché non ci credo, e se tutto questo influisce sui risultati di squadra, allora il PSG deve farsi qualche domanda. Se dipendono solo da Mbappé, son messi male“.

“Le notizie sulle feste e serate che fa non credo siano del tutto vere“, ha continuato l’intervistato. “Sicuramente qualche tensione con la società ce l’ha. Io sono abituato a sentire queste cose. Poi, ragazzi, Kylian è giovane. Avrà davvero fatto qualche serata, ma non si deve rinchiudere in casa a non fare nulla”.

“Messi ha superato Maradona a livello di carriera. Ma a livello di qualità di giocatore Diego era unico, lui per me è il calcio”, ha poi continuato Balotelli, confermando che dal suo punto di vista Maradona è un calciatore .

“I migliori difensori che ho affrontato sono Thiago Silva, Sergio Ramos e Giorgio Chiellini, perché rompe proprio i cog**ni in campo”, ha concluso Balotelli.