Formazioni ufficiali Roma-Servette: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Roma-Servette, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida di Europa League. Le ultime dritte.

Continuità. Questa è la parola che più sta riecheggiando con maggiore frequenza in casa Roma nelle ultime ore. Dopo l’importante successo ottenuto contro il Frosinone, che almeno ai fini della classifica è stata una boccata d’ossigeno importante, i giallorossi sono attesi dall’impegno casalingo contro il Servette.

Una gara sulla carta abbordabile ma sicuramente da non trascurare: sotto questo punto di vista, i giallorossi dovranno essere bravi ad azzannare la contesa sin dalle prime battute per indirizzarla sui binari a loro più congeniali. Ecco le scelte di formazione dei due allenatori:

AS ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, Ndicka; Celik, Bove, Paredes, Aouar, El Shaarawy; Lukaku, Belotti

SERVETTE (4-4-2) Frick; Tsunemoto, Vouilloz, Severin, Mazikou; Stevanovic, Antunes, Ondoua, Kutesa; Crivelli, Bedia.

Roma-Servette, il pronostico marcatori

Come spiegato da José Mourinho nella conferenza stampa di presentazione, l’allenatore della Roma ha avuto importanti rassicurazioni da Romelu Lukaku. Anzi, è stato proprio l’attaccante belga, desideroso di mettere minuti nelle gambe, a ‘spingere’ per partire titolare anche nel match di Europa League. Difficile immaginare che numero 90 della Roma possa restare a secco anche perché, con l’assenza di Dybala, sarà proprio il centravanti belga il bomber designato. Assieme all’opzione Lukaku, da non trascurare neanche la candidatura di El Shaarawy: il ‘Faraone’, che in questo inizio di stagione non ha brillato particolarmente, vuole lasciarsi alle spalle il periodo no. Questa sera, contro il Servette, la chance potrebbe essere allettante.

Probabili ammoniti e tiratori di Roma-Servette

Salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere la Roma a tenere in mano il pallino del gioco e creare le migliori occasioni. A tal proposito, l’inserimento dei centrocampisti potrebbe rappresentare una variabile tattica interessante grazie alla quale aprire la scatola difensiva del Servette. Scenario che, almeno in linea teorica, dovrebbe esaltare le qualità di Aouar, apparso già in palla nelle prime uscite ufficiali. L’ex Lione non dovrebbe avere grandi difficoltà a scagliare almeno un tiro nello specchio di porta avversario, così come Bove. Occhio alle palle inattive: piace molto Mancini tiratore. Sul fronte opposto, il Servette potrebbe rendersi minaccioso dalle parti di Svilar con una conclusione di Antunes. Rischiano il giallo, infine, Ondoua e Severin. Ma occhio all’opzione Paredes...