Brescia-Feralpisalò, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici

Brescia-Feralpisalò è una partita della nona giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Gli spunti d’interesse non mancano in quest’anticipo di Serie B tra due squadre della stessa provincia che si scontrano per la prima volta nella loro storia.

La neopromossa Feralpisalò allenata da Stefano Vecchi sarà di scena nel suo capoluogo, Brescia, nello stadio che in un primo momento sembrava dovesse ospitare le gare casalinghe del club gardesano, stante l’inagibilità del “Turina”. Ma alla fine non è stato trovato l’accordo con il presidente Cellino ed è per questo che i Leoni del Garda sono dovuti “emigrare” nella più lontana Piacenza. L’impatto con la nuova categoria, intanto, non è stato dei migliori. La Feralpisalò finora si è imposta esclusivamente sul Lecco, altra neopromossa, ma ha perso sei partite su otto. Ruolino insoddisfacente, che per adesso non gli permette di abbandonare la zona retrocessione. L’attacco punge poco (soltanto 4 gol segnati) ma i problemi principali sono in difesa, che con 15 reti subite è la più perforata del torneo. Il Brescia di Daniele Gastaldello invece ha disputato solo cinque partite – deve recuperarne ancora tre – dopo aver iniziato in ritardo per la vicenda del ripescaggio. Dopo le due vittorie di fila con Cosenza e Lecco, sono arrivati tre pareggi consecutivi: due a reti bianche con Venezia e Spezia e l’1-1 di sabato scorso contro l’Ascoli.

Brescia-Feralpisalò: le ultime notizie sulle formazioni

Gastaldello confermerà la difesa a tre, formata da Papetti, Cistana e Mangraviti. Non sono a disposizione Bertagnoli, Muca e Nuamah, ma in compenso potrebbero recuperare Van de Looi e Huard. Davanti giocheranno Borrelli e Bianchi, supportati da Bjarnason.

Qualche problema di formazione anche per Vecchi, che oltre allo squalificato Ceppitelli deve fare a meno anche di Camporese, Ferrarini, Da Cruz e Verzeletti.

Come vedere Brescia-Feralpisalò in diretta tv e in streaming

Brescia-Feralpisalò è in programma venerdì alle 20:30 allo stadio “Rigamonti” di Brescia. Si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport o dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi cinque anni ha sempre trasmesso la Serie B.

Il pronostico

Il Brescia avrà pure giocato poche partite ma per ora ha subito a malapena un gol, sintomo di una grande solidità difensiva. Le Rondinelle dovrebbero allungare la serie positiva e tornare al successo nel derby con i cugini della Feralpisalò, che com’era ampiamente prevedibile stanno faticando ad adattarsi alla nuova categoria.

Le probabili formazioni di Brescia-Feralpisalò

BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti; Dickmann, Bisoli, Paghera, Fares; Bjarnason; Borrelli, Bianchi.

FERALPISALÒ (4-3-3): Pizzignacco; Letizia, Pilati, Bacchetti, Martella; Carraro, Fiordilino, Balestrero; Parigini, La Mantia, Felici.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0