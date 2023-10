Gratta e vinci, uno zero tira l’altro: meglio questo che i fiori

Gratta e vinci, un regalo in perfetto stile romanticismo 2.0 ha cambiato la vita di questa coppia: sembravano non finire più.

Sorprendere il proprio partner con un dono inaspettato è qualcosa che rende incredibilmente felici. Che si tratti di un gioiello o di un mazzo di fiori, di qualcosa di goloso o di un oggetto da esso a lungo desiderato, non fa alcuna differenza. L’essenziale è che si riesca, indipendentemente dal modo in cui lo si fa, a lasciare l’altro a bocca aperta.

Elio Figueroa, un uomo che vive nella contea di Prince George, nel Maryland, lo ha fatto. È riuscito non solo a stupire la sua dolce metà con un regalo che non si aspettava di ricevere, ma anche a far sì che provasse delle emozioni completamente nuove. La sua Maria, nel giorno che ha cambiato le loro vite, si stava dedicando alla preparazione di un buon pranzetto. Elio, invece, si era recato al Sunrise Market & Deli, a Beltsville, per acquistare alcuni ingredienti di cui la moglie aveva bisogno. Dopo aver individuato, tra le corsie del supermercato, tutto ciò che Maria aveva annotato nella lista della spesa, si era avvicinato alle casse per pagare.

A quel punto, aveva deciso di fare dietrofront e di acquistare dei biglietti della lotteria. E infine, aveva aggiunto al conto finale anche un Gratta e vinci, del valore di 20 euro, da portare in dono alla donna. Una forma di romanticismo 2.0, magari, ma col senno di poi dobbiamo ammettere che questo regalo è stato più gradito di qualunque bouquet e bijoux.

Gratta e vinci in regalo alla moglie: vince il romanticismo 2.0

Saldato il conto, il 48enne ha fatto ritorno a casa. Maria era ancora indaffarata in cucina, ma alla vista di quel tagliando ha ben pensato di prendersi una pausa dai fornelli. Era felice che il marito avesse avuto un pensiero per lei ed impaziente, al tempo stesso, di grattare la patina argentata da quel biglietto.

Ha iniziato a raschiarla via e si è resa conto subito che c’era una corrispondenza: aveva beccato uno dei numeri vincenti. La coppia non sapeva ancora, però, quale importo si nascondesse in quel Gratta e vinci. Hanno così deciso di grattare l’area relativa al premio in maniera graduale, un numero dopo l’altro. E mentre lo facevano, gli zeri sembravano non finire più. In un primo momento avevano pensato che la vincita ammontasse a 5mila dollari, ma si sbagliavano. Ce n’erano 50mila, più di quanti potessero immaginare.

Per essere certi di non aver preso un granchio, hanno fatto ritorno insieme al Sunrise Market & Deli affinché qualcuno scannerizzasse il biglietto e decretasse ufficialmente se fosse vincente o meno. Lo era, naturalmente. E adesso, stando a quanto riferisce lo Charlotte Observer, Elio e Maria utilizzeranno quella somma come acconto per una nuova casa.