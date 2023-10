Athletic Bilbao-Almeria, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Athletic Bilbao-Almeria è una partita valida per la nona giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Se l’obiettivo dell’Athletic Bilbao è tornare in Europa non sono più ammessi scivoloni come quello di sabato scorso nel derby basco con la Real Sociedad, che alla Reale Arena ha letteralmente strapazzato la squadra di Ernesto Valverde (3-0). Una sconfitta pesante, che arriva dopo una lunga serie di risultati positivi (6) e che rischia di incidere più sul piano psicologico dei giocatori che sulla classifica.

I Leones, infatti, sono momentaneamente sesti ma nel caso in cui dovessero aggiudicarsi l’anticipo con l’Almeria salirebbero di ben due posizione, scavalcando in un colpo solo Atletico Madrid e Real Sociedad e rientrando tra le prime quattro. Le possibilità di tornare al successo sono molto alte: gli andalusi non riescono a schiodarsi dall’ultimo posto in classifica, sono l’unica squadra che non ha ancora vinto una partita e la loro difesa è la più battuta del torneo (21 gol subiti) insieme a quella dell’altrettanto disastroso Granada. In trasferta il rendimento è ancora più deficitario: nell’ultimo match giocato fuori casa l’Almeria ha incassato 5 gol in casa del Siviglia, imbarcata che ha fatto saltare la panchina di Vicente Moreno. Solo a Cadice i biancorossi sono riusciti a limitare i danni, quando lo scorso agosto uscirono imbattuti dal Nuevo Mirandilla (1-1). Guidati da un allenatore ad interim, Alberto Lasarte, le possibilità di invertire la rotta contro un Athletic che ha voglia di riscatto sono davvero ridotte, considerando soprattutto l’assenza del centravanti Suarez. Tra i baschi, invece, si registra la defezione del centrocampista de Galarreta.

Come vedere Athletic Bilbao-Almeria in diretta tv e streaming

Athletic Bilbao-Almeria è una gara valida per la nona giornata della Liga spagnola ed è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

L’Athletic Bilbao dovrebbe riuscire subito a voltare pagina dopo la battuta d’arresto in casa della Real Sociedad: l’Almeria non fa paura e, dando un’occhiata ai numeri difensivi degli ospiti, si può ipotizzare una vittoria larga da parte dei baschi, che verosimilmente segneranno dai 2 ai 4 gol.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Almeria

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simon; De Marcos, Vivian, Yeray, Yuri; Herrera, Dani Garcia; I. Williams, Sancet, N. Williams; Guruzeta.

ALMERIA (4-3-3): Maximiano; Chumi, Kaiky, Edgar, Akieme; Melero, Baba, Lopy; Arribas, Koné, Ramazani.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1