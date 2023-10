Porto-Barcellona, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

Porto-Barcellona è una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Già tutto scritto all’interno del gruppo H, sulla carta uno dei più squilibrati di quest’edizione della Champions League? Dopo quanto visto nella prima giornata della fase a gironi la risposta non può essere che affermativa.

Porto e Barcellona hanno messo sin da subito le cose in chiaro, battendo in maniera netta rispettivamente Shakhtar Donetsk (1-3) e Anversa (5-0), le due squadre che con ogni probabilità dovranno accontentarsi di battagliare per il terzo posto e dunque per il “paracadute” chiamato Europa League. La lotta per il primo invece riguarda lusitani e catalani ed il primo dei due scontri diretti all’Estadio do Dragao rischia di essere già di essere determinante per definire le gerarchie del raggruppamento. La squadra allenata da Xavi va a caccia di conferme dopo il pokerissimo rifilato ai belgi dell’Anversa, notte in cui ha brillato la stella di Joao Felix (doppietta) che in Catalogna sembra aver trovato quella terra promessa agognata da tempo. Il Barça sta facendo bene anche nella Liga spagnola, dove al momento è secondo con un solo punto in meno del Real Madrid. Rispetto ai Blancos di Carlo Ancelotti, i blaugrana sono ancora imbattuti ma per il momento pagano i due pareggi con Getafe e Maiorca. Xavi in ogni caso si consola con quello che è il miglior attacco del campionato: 19 i gol realizzati dal Barcellona, a fronte di 8 subiti.

Uno scontro diretto per il primo posto

In Liga Portugal invece il Porto è solamente terzo, costretto ad inseguire sia il Benfica che lo Sporting capolista.

La squadra guidata da Sergio Conceiçao – dal 2017 sulla panchina dei Dragoes – ha perso terreno dopo la sconfitta nel Clássico contro i campioni in carica del Benfica, che venerdì scorso hanno avuto la meglio grazie ad una rete dell’ex juventino Di Maria. È la seconda volta in stagione che il Porto perde con gli storici rivali: i biancorossi, infatti, l’avevano spuntata anche nella sfida di Supercoppa ad agosto, nel primo match stagionale. Conceiçao contro il Barcellona ritrova l’attaccante Pepé, squalificato nella gara precedente, ma allo stesso tempo deve rinunciare agli infortunati Marcano, Zaidu ed Evanilson. Sarà della partita invece Galeno, migliore in campo contro lo Shakhtar Donetsk con una doppietta e un assist. Dall’altro lato, Xavi schiererà Ferran Torres e Joao Felix ai lati di Lewandowski, ma deve fronteggiare tre assenze importanti come quelle di Raphinha, Pedri e de Jong.

Come vedere Porto-Barcellona in diretta tv in chiaro e streaming

Porto-Barcellona è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà all’Estadio do Dragao di Porto, in Portogallo. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 255). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Un modo alternativo per vedere Porto-Barcellona è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Giocare al do Dragao non è mai una passeggiata ma questo Barcellona, ancora imbattuto, ha tutte le carte in regola per evitare quantomeno la sconfitta. La difesa del Porto sembra meno solida rispetto allo scorso anno: solo un clean sheet, finora, per la squadra di Conceiçao. In trasferta, tuttavia, il Barcellona ha sempre subito almeno un gol, ad eccezione della sfida con il Getafe all’esordio in campionato. Probabile che entrambe trovino la via del gol almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Porto-Barcellona

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; João Mário, Fábio Cardoso, David Carmo, Wendell; Varela, Eustáquio; Galeno, Iván Jaime, Pepê; Taremi.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; João Cancelo, Araújo, Koundé, Baldé; Gavi, Romeu, Gündoğan; Ferran Torres, Lewandowski, João Félix.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2