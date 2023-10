Las Palmas-Celta Vigo, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Las Palmas-Celta Vigo è una partita dell’ottava giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00 probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il posticipo del lunedì sera del campionato spagnolo mette in palio dei punti assai pesanti per quella che al momento è una sfida aperta per la salvezza. Las Palmas e Celta Vigo infatti sono a braccetto con cinque punti conquistati in sette giornate. Troppo pochi, ovviamente, soprattutto per gli ospiti che partono sempre con un obiettivo diverso rispetto a quello della permanenza. Ma le cose non sono iniziate benissimo. E i risultati lo confermano.

Il Las Palmas, neo promosso, dal proprio canto sa benissimo che riuscire a salvarsi sarebbe un’impresa, ma sono moltissimi i problemi. Soprattutto in attacco: solamente due reti segnate in questo avvio di stagione. Problemi che però ancora non sono venuti al pettine perché i padroni di casa, in maniera quasi del tutto inaspettata, anzi il quasi lo leviamo proprio, hanno la migliore difesa del campionato insieme a quella del Real Madrid capolista: sei gol subiti. Un esempio? L’Almeria, ultimo in classifica con soli tre punti, di gol ne ha incassati già 21. E questo è un segnale lampante di come sì, si segna poco, ma soprattutto si concede pochissimo. Insomma, quella di stasera non dovrebbe essere una partita che dovrebbe regalare chissà quali emozioni e chissà quanti gol. Una sfida che vede una squadra leggermente, ma proprio leggermente, partire con i favori del pronostico.

Dove vedere Las Palmas-Celta Vigo in diretta tv e streaming

Las Palmas-Celta Vigo è una gara valida per l’ottava giornata della Liga ed è in programma lunedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Sì, leggermente favorito il Celta Vigo. Ma gli ospiti non dovrebbero riuscire a vincere questo match che sembra comunque indirizzato verso il pareggio. In una gara che, inoltre, potrebbe regalare anche una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Las Palmas-Celta Vigo

LAS PALMAS (4-5-1): Valles; Araujo, Coco, Curbelo, Marmol; El Haddadi, K Rodriguez, Perrone, Viera, Herrera; Kaba.

CELTA VIGO (4-4-2): Villar; Mingueza, Aidoo, Starfelt, Nunez, Ristic; Beltran, Tapia, Bamba; Aspas, Larsen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1