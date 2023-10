Formazioni ufficiali Roma-Frosinone: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Roma-Frosinone, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma all’Olimpico.

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Roma-Frosinone. All’Olimpico i giallorossi non possono più permettersi passi falsi, alla luce dei soli cinque punti conquistati nelle prime sei giornate di un campionato nel quale Dybala e compagni stanno riscontrando più difficoltà del previste. C’erano alcuni dubbi da ambo le parti sulle scelte di formazioni: ecco chi saranno i ventidue in campo.

ROMA (3-4-2-1) Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Lukaku

FROSINONE (4-3-3) Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Monterisi, Mazzitelli, Barrenechea; Baez, Soulé, Cuni.

Roma-Frosinone, probabili marcatori

Dybala e Lukaku marcatori insieme: questa la scelta per la sfida dell’Olimpico nella quale i giallorossi proveranno ad indirizzare la contesa sin dalla prima frazione di gioco. L’affiatamento tra i due attaccanti è di quelli importanti, ragion per cui sia l’argentino che il belga (in crescita di condizione) hanno tutte le carte in regola per andare entrambi a segno. Tra l’altro Paulo Dybala è rigorista, il che non è mai un dettaglio in sfide di questo genere che si possono stappare da un momento all’altro.

Roma-Frosinone, possibili ammoniti e tiratori

Con Cristante arretrato nel suo raggio d’azione, l’ex centrocampista dell’Atalanta potrebbe farsi vedere in zona gol solo eventualmente in situazioni da calcio da fermo. Ecco perché la scelta sui possibili tiratori in casa Roma non può non ricadere su Lorenzo Pellegrini, che vuole gettarsi alle spalle un periodo no fatto di tante prestazioni scialbe. Piace anche l’opzione Bove ma occhio alle sorprese ciociare, con gli uomini di Di Francesco che non vogliono farsi trovare impreparati e sfrutteranno le situazioni che saranno in grado di costruire. I pericoli per la porta di Rui Patricio dovrebbero arrivare soprattutto da Soulé e Mazzitelli, in grado di scagliare almeno una conclusione nello specchio della porta. Rischiano il giallo Okoli, Monterisi e Paredes.