Fiorentina-Cagliari, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Fiorentina-Cagliari è una partita della settima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Un pareggio dal retrogusto amaro quello della Fiorentina nella trasferta di Frosinone. In Ciociaria, nel turno infrasettimanale, i viola avevano l’occasione di fare un bel balzo in classifica dopo la vittoria di Udine e fare capolino addirittura tra le prime quattro. Ma, come spesso gli è capitato anche in passato, non sono riusciti a sfruttarla ricadendo nei soliti vizi.

Nel primo tempo la squadra di Vincenzo Italiano aveva trovato meritatamente il vantaggio grazie ad un preciso colpo di testa di Nico Gonzalez – sempre più determinante l’argentino, fresco di rinnovo del contratto – ed ha sfiorato a più riprese quel gol del raddoppio che avrebbe piegato le gambe agli uomini di Di Francesco. Invece i troppi errori sotto porta hanno tenuto in vita il Frosinone, che nella ripresa ha guadagnato sempre più campo fino alla rete di Matias Soulé: a 20 minuti dalla fine il giovane calciatore in prestito dalla Juventus ha spento i sogni della Viola di portare via i tre punti anche dallo “Stirpe”. Continuano dunque a fare cilecca le due punte, Nzola e Beltran, ancora a secco, anche se la Fiorentina si dimostra sempre più una “cooperativa del gol”. Di reti totali ne sono state realizzate ben 12, quinto attacco del torneo insieme a quello della Juventus.

Nel match che fa calare il sipario sulla settima giornata della Serie A a Firenze è di scena il Cagliari dell’ex Claudio Ranieri, allenatore che negli anni ’90 allenò una delle versioni migliori di sempre della Viola, quella di Batistuta e Rui Costa, e portò a casa ben due trofei.

La sua squadra, tuttavia, ha un disperato bisogno di fare punti. Dopo sei giornate i sardi giacciono desolatamente all’ultimo posto in classifica, hanno segnato a malapena 2 gol e gli unici risultati positivi sono stati i due pareggi, entrambi a reti bianche, con Torino e Udinese. Mercoledì il gol di Luvumbo aveva illuso i tifosi rossoblù nella gara contro il Milan, ma i rossoneri sono riusciti a ribaltare la partita, approfittando di un Cagliari inconsistente ma anche troppo fragile dal punto di vista psicologico.

Fiorentina-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

Per Italiano è sempre emergenza in difesa, soprattutto dopo l’infortunio occorso a capitan Biraghi: solo un trauma distorsivo per il terzino sinistro della Viola, che ad ogni modo salterà la sfida con il Cagliari. Sugli esterni agiranno Kayode e Parisi, mentre a dar manforte ad Arthur in mediana stavolta toccherà a Mandragora. Davanti Nzola è sempre in vantaggio su Beltran: alle spalle dell’ex Spezia agiranno Gonzalez, Bonaventura e Brekalo.

Un solo dubbio per Ranieri: riguarda la porta, dove Radunovic dovrebbe essere preferito a Scuffet. Sulla trequarti Luvumbo e Oristanio supporteranno l’unica punta Petagna.

Come vedere Fiorentina-Cagliari in diretta tv e in streaming

Fiorentina-Cagliari è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Franchi” di Firenze e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Fiorentina e Cagliari anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Non si profila una gara semplice per la Viola: solitamente la Fiorentina soffre quelle squadre che intasano la propria area di rigore, cercando di chiudere ogni spazio. Alla luce del momento difficile del Cagliari, crediamo che la squadra di Italiano sia favorita ma la vittoria non è così scontata. In ogni caso la Fiorentina dovrebbe riuscire a bucare la difesa sarda, segnando un numero di gol compreso tra 1 e 3.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Cagliari

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

CAGLIARI (4-3-2-1): Radunovic; Zappa, Hatzidiakos, Dossena, Obert; Nandez, Makoumbou, Sulemana; Luvumbo, Oristanio; Petagna.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1