Bournemouth-Arsenal, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Bournemouth-Arsenal è una partita della settima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, formazioni, pronostici.

Il sostanzioso turnover di Mikel Arteta non ha impedito all’Arsenal di superare il turno di League Cup. In settimana i Gunners sono andati a vincere il casa del Brentford – tecnicamente un altro derby londinese dopo quello di domenica scorsa con il Tottenham – grazie ad un gol di Nelson all’ottavo minuto di gioco, raggiungendo i sedicesimi di finale.

Una volta passati in vantaggio, Jorginho e compagni – l’italobrasiliano ha indossato la fascia di capitano – si sono sostanzialmente limitati a gestire, impedendo alle Bees di trovare il gol del pareggio. La vittoria del Community Stadium non è bastata, tuttavia, per togliere l’amaro in bocca per il 2-2 con gli odiatissimi Spurs, capaci di riacciuffare per ben due volte l’Arsenal: stavolta l’incubo della difesa dei Gunners non è stato Harry Kane, trasferitosi in estate al Bayern Monaco, ma il sudcoreano Son, autore di una doppietta. Un pari che non ha consentito al club londinese di tenere il passo delle altre: il Manchester City, unica squadra a punteggio pieno, è già a +4; ma anche il Liverpool, secondo alle spalle degli uomini di Pep Guardiola, in questo momento sembra avere qualcosa in più.

Prima della sfida con il Lens in Champions League, l’Arsenal affronterà il Bournemouth in trasferta ma dovrà farlo senza alcuni giocatori chiave come Rice e Saka, infortunati.

L’ex centrocampista del West Ham si è fatto male contro il Tottenham ed è improbabile che recuperi per il del match con le Cherries. Arteta in realtà ha problemi anche in attacco, dove oltre a Saka mancherà anche il lungodegente Martinelli. Il Bournemouth finora ha vinto solamente in League Cup: dopo quello con lo Swansea in agosto, mercoledì i rossoneri si sono imposti sullo Stoke (2-0). In Premier League invece sono ancora a digiuno di vittorie. Tre sconfitte ed altrettanti pareggi per gli uomini di Andoni Iraola.

Come vedere Bournemouth-Arsenal in diretta tv e in streaming

Bournemouth-Arsenal, in programma sabato alle 16:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Il Bournemouth riuscirà a creare qualche grattacapo ad un Arsenal rimaneggiato e non ancora al top della forma ma alla fine crediamo che i Gunners la spunteranno ugualmente, tenendo anche la porta inviolata. Le Cherries, infatti, in casa hanno segnato un solo gol in tre partite, pareggiando con West Ham e Chelsea e perdendo con il Tottenham.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Arsenal

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Neto; Aarons, Zabarnyi, Senesi, Kerkez; Cook, Billing; Tavernier, Christie, Ouattara; Moore.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Tomiyasu, White, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Havertz; Nelson, Nketiah, Gabriel Jesus.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2