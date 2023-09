Inter, primo ko stagionale: “Mentalità non da grande”

Dopo cinque vittorie di fila, l’Inter ha subìto il primo ko stagionale in casa, contro il Sassuolo. E i tifosi del club temono che possa ripresentarsi la difficoltà sperimentata la scorsa stagione di far punti con le medio-piccole.

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per commentare il primo ko stagionale dell’Inter: i nerazzurri hanno perso al Meazza per 1-2 contro il Sassuolo, dopo essere passati in vantaggio nel primo tempo con Dumfries.

Biasin ha parlato di una vittoria meritata del Sassuolo. Per il giornalista, oltre ai demeriti dell’Inter, bisogna anche mettere in conto l’oggettiva forza dell’avversario. “Il Sassuolo ha vinto meritatamente. Le persone non contemplano che nello sport esiste la sconfitta ed esiste l’avversario”, ha chiosato il noto tifoso nerazzurro.

Secondo il giornalista l’Inter non ha peccato di presunzione né ha preparato male la sfida. I problemi sono stati altri: “Avevo l’impressione che l’Inter avesse acquisito la mentalità da grande, come si è visto contro la Real Sociedad, quando ha pareggiato con la calma. Ieri, invece, è diventata nervosa dopo il pareggio del Sassuolo commettendo errori di frenesia. Il Sassuolo è rimasto ordinato. Non è emersa una bella mentalità: la reazione è stata frenetica“.

Riguardo alle avversarie per lo Scudetto dell’Inter, Biasin ha ribadito che non c’è una netta superiorità da parte dei nerazurri: Milan, Juve e Napoli possono competere per il titolo. “Il Napoli è tornato a giocare bene. Lobotka è stato miglior centrocampista della passata stagione e farà bene anche quest’anno”.

Biasin analizza il primo ko stagionale dell’Inter: “Nessun caso Inzaghi“

Ai tifosi che già stanno criticando Inzaghi per le scelte di formazione, Biasin ha risposto che la squadra è ben allenata e organizzata. “L’Inter, tra aprile e maggio, ha giocato diciotto partite con una rosa di diciotto giocatori ed è riuscita a centrare la finale di Champions League e a chiudere tra le prime quattro in Serie A. Chi è che non sa gestire il turnover? Non esiste nessun caso: Inzaghi sa quel che fa”.

“L’Inter non è la migliore al mondo e non è la peggiore“, ha detto ancora l’intervistato. “Non può essere la squadra più forte in Italia perché sono sei sessioni di mercato che non ha soldi da spendere, e anzi dove spesso ha dovuto guadagnare”.

Infine, Biasin ha ribadito: “L’Inter ha perso Dzeko, Brozovic, Onana, Skriniar. L’Inter ha un’ottima squadra ma non è nettamente superiore alle altre e non è detto che debba vincere lo Scudetto”.