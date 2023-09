Formazioni ufficiali Genoa-Roma: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Genoa-Roma, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida del Ferraris. Ecco tutte le dritte in vista del match tra rossoblu e giallorossi.

Il sesto turno del campionato di Serie A offre un confronto da non sottovalutare. Il Genoa di Alberto Gilardino, infatti, affronta una Roma di José Mourinho a caccia di riscatto dopo il pareggio beffa rimediato all’Olimpico Grande Torino.

Alla luce dei soli cinque punti conquistati nelle prime cinque giornate di campionato, i giallorossi di José Mourinho non possono più permettersi passi falsi. A tal fine, sarà fondamentale per Lukaku e compagni provare a partire forti per indirizzare la contesa sin dalle prime battute. I giallorossi, però, se la vedranno con una compagine capace tra le mura amiche di mettere in seria difficoltà il Napoli di Rudi Garcia, costringendolo ad un pareggio. Ecco le scelte di formazione dei due allenatori:

GENOA (3-5-2): Martinez; Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Strootman, Badelj, Matturro; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

ROMA (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka, Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola, Dybala, Lukaku. All. José Mourinho.

Genoa-Roma, il pronostico marcatori

La connection con Dybala funziona alla grande. Romelu Lukaku è il vero valore aggiunto di una Roma che vuole ingranare la quinta. Il belga è andato a segno nelle prime tre uscite ufficiali in cui ha giocato titolare, se si esclude il breve scampolo di gara con il Milan. Per la legge dei grandi numeri, probabilmente è meglio opzionare un altro profilo. Il fatto che Dybala sia rigorista, ad esempio, è un dettaglio da non trascurare. In crescita di condizione, la ‘Joya’ potrebbe trovare la via del gol sfruttando gli spazi che sicuramente si creeranno grazie al lavoro spalle alla porta di Big Rom. Tuttavia, dopo un inizio di stagione in sordina, anche Pellegrini vuole imprimere il suo sigillo: il gol del capitano è un’opzione da non trascurare. Sull’altro versante, invece, occhio a Retegui: il bomber del Genoa è il vero terminale offensivo di Gilardino nonché ispiratore di un numero importante di trame di gioco.

Probabili ammoniti e tiratori di Genoa-Roma

Molto irruenti, alla ricerca spesso dell’anticipo, Dragusin rischia seriamente di finire sul taccuino del direttore di gara Daniele Orsato. Si prospetta una partita maschia, ragion per cui i cartellini dovrebbero fioccare da una parte e dall’altra: da Bani a Paredes, passando per Badelj e Mancini. Non sono pochi i candidati a poter ricevere un cartellino giallo. Sul fronte tiratori, invece, si potrebbe dar fiducia a Bryan Cristante, che nelle ultime uscite si è spesso fatto vedere in zona gol con inserimenti interessanti. Buone anche le opzioni che portano a Spinazzola e Vasquez (forte nel gioco aereo).