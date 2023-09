Granada-Betis, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Granada-Betis è una partita della settima giornata della Liga e si gioca giovedì alle 19:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Tre sconfitte di fila, quattro nelle ultime cinque partite. Il Granada non è partito bene, se vogliamo usare un eufemismo. Infatti è penultimo in classifica alla disperata ricerca di punti per dare un senso diverso ad una stagione iniziata malissimo e che potrebbe regalare ben poche soddisfazioni. E per dare un senso diverso servirebbe un cambio di marcia repentino, contro una squadra che però ha non è delle più semplici da affrontare.

Il Betis di Pellegrini è una formazione forte, un gruppo costruito per fare bene anche se proprio bene non sta facendo. Sono cinque i punti conquistati nelle ultime cinque giornate, con un pareggio contro il Cadice in casa che ancora grida vendetta: 21 tiri, sette in porta, oltre il 60% del possesso palla e un senso di predominio durato per tutto l’arco del match. Una dimostrazione che le statistiche nel calcio sono inutili, o quasi, e che non possono di certo dare un risultato scritto. Tornando a noi: ovviamente è il Betis favorito, e vedendo quello quelle che sono le situazioni di classifica, e il momento che i due club stanno vivendo, gli ospiti non dovrebbero nemmeno avere particolari problemi a portare a casa i tre punti.

Dove vedere Granada-Betis in diretta tv e streaming

Granada-Betis è una gara valida per la settima giornata della Liga ed è in programma giovedì alle 19:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Sicuramente ci saranno meno di quattro reti complessive. Sicuramente il Betis riuscirà a vincere questa partita e mettersi così alle spalle un momento un poco così.

Le probabili formazioni di Granada-Betis

GRANADA (4-4-2): Fernandez; Sanchez, Diaz, Miquel, Neva; Callejon, Gumbau, Villar, Puertas; Boye, Uzuni.

BETIS (4-2-3-1): Bravo; Bellerin, Bartra, Pezzella, Abner; Rodriguez, Roca; Rodri, Isco, Perez; Willian Jose.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2